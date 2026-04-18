Un incident șocant petrecut la liceul Rockwall-Heath din Statele Unite a dus la spitalizarea a zeci de elevi și la declanșarea unui proces de amploare. Aproape 80 de elevi din echipa de fotbal au fost forțați de antrenorul John Harrell să execute peste 400 de flotări într-o oră, mulți dintre ei fiind diagnosticați ulterior cu leziuni renale permanente.

Pedeapsa extremă pentru „indisciplină”

Totul s-a întâmplat pe 6 ianuarie 2023. Potrivit documentelor depuse în instanță de părinții a zece dintre elevi, pedeapsa a venit ca urmare a unui comportament considerat nepotrivit de către antrenor. „Elevii au fost forțați să execute sute de flotări în mai puțin de o oră, fără pauze de apă, ca pedeapsă pentru că au vorbit neîntrebați și au fost gălăgioși”, se arată în plângere. Practic, o oră de efort fizic intens, fără nicio pauză de hidratare.

Numai că avocatul antrenorului John Harrell are o altă versiune. Acesta susține că „pedeapsa a fost aplicată pentru indisciplină și lipsă de respect”. Indiferent de motiv, rezultatele au fost devastatoare pentru sănătatea adolescenților.

Diagnostic crunt: Rabdomioliză

În urma pedepsei, mai mulți elevi au ajuns de urgență la spital. Acolo au primit un diagnostic grav. „Procesul susține că elevii au fost diagnosticați cu rabdomioliză, o afecțiune medicală gravă în care țesutul muscular deteriorat eliberează proteinele și electroliții în sânge”, se specifică în actele de judecată. mușchii se descompun și otrăvesc organismul.

O afecțiune deloc de neglijat.

Iar consecințele sunt pe măsură. Specialiștii avertizează că rabdomioliza „poate afecta inima și rinichii și poate provoca invaliditate permanentă sau chiar deces”. V-ați gândit vreodată că o pedeapsă la ora de sport poate duce la așa ceva?

Daune permanente și un proces în desfășurare

Pentru unii dintre tineri, urmările vor fi resimțite toată viața. Lucrurile stau, pe bune, foarte grav. „Plângerea menționează că unii dintre elevi au suferit leziuni renale permanente”, o consecință directă a efortului extrem la care au fost supuși. Familiile celor zece elevi care au inițiat acțiunea legală cer acum daune districtului școlar și antrenorului.

Dar dincolo de cifre și de termeni medicali, rămâne realitatea unor copii a căror sănătate a fost pusă în pericol de o decizie abuzivă. Procesul este în desfășurare, iar familiile speră să obțină dreptate pentru trauma fizică și psihică suferită de adolescenți în sala de sport a școlii.