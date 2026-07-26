Dacă vă bazați pe o fotografie pentru a afla câte calorii are farfuria dumneavoastră, diferența poate fi mai mare decât v-ați aștepta. Aplicațiile populare de monitorizare a caloriilor bazate pe poze, precum MyFitnessPal și LoseIt!, au subestimat aportul caloric cu până la 345 de calorii pe masă. Această abatere poate influența serios orice plan de slăbit sau de menținere.

Aplicațiile testate au omis, în medie, între 250 și 345 de calorii la o masă. Studiul a indicat și o subestimare de aproximativ 30 de grame la grăsimi. Cercetătorii au constatat că estimările totale erau, în medie, cu aproximativ o treime sub valorile reale.

Aceste date schimbă mult modul în care trebuie privite cifrele din aplicație. Voi credeți că v-ați încadrat în „buget”. Aplicația taie însă câteva sute de calorii la fiecare masă. Așa apare blocajul care vă face să simțiți că faceți totul corect, dar rezultatele întârzie. Frustrarea apare rapid. La fel și neîncrederea în instrumentele digitale de wellness.

Cercetarea a testat patru aplicații bazate pe inteligență artificială: MyFitnessPal, LoseIt!, CalAI și Appediet. Au fost analizate 102 mese pregătite într-o bucătărie metabolică controlată a NIH Clinical Center. Acolo, ingredientele au fost cântărite cu o precizie de 0,1 grame. Punctul important este că aplicațiile nu au fost comparate cu estimări „din ochi”, ci cu o referință foarte exactă.

Aaron Hengist, cercetător postdoctoral vizitator la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, a explicat importanța acestui test.

„Aplicațiile de monitorizare a caloriilor bazate pe fotografii sunt foarte populare, în special pentru persoanele care încearcă să-și gestioneze sănătatea sau să slăbească. Cu toate acestea, acuratețea multora dintre aceste aplicații nu a fost evaluată în profunzime.”

Tehnologia de acest tip a devenit tot mai prezentă în zona de wellness. Promite ușurință. Faceți o poză, primiți rapid calorii și macronutrienți. Nu mai cântăriți și nu mai introduceți manual fiecare ingredient. Numai că, potrivit Sciencedaily, comoditatea vine cu o limitare serioasă. Aplicațiile par să citească mai bine carbohidrații decât grăsimile.

Aplicațiile subestimează mai ales grăsimile

Toate cele patru aplicații au estimat carbohidrații mai consecvent decât alți macronutrienți. Probleme mai mari au apărut la grăsimi. Constatările preliminare dintr-o analiză suplimentară, pe peste 200 de mese, arată că dificultatea crește la mesele din dieta ketogenică (low-carb). Acolo, conținutul de grăsimi este mai ridicat.

Când grăsimile sunt subestimate constant, totalul caloric scade puternic. Grăsimile influențează mult totalul final al mesei. O eroare repetată acolo strică rapid toată socoteala.

MyFitnessPal și LoseIt! s-au descurcat mai bine la mesele cu un conținut caloric mai ridicat, comparativ cu mesele cu un conținut caloric scăzut. Studiul nu detaliază pragul de la care această precizie crește, dar diferența există și merită reținută dacă folosiți astfel de aplicații zilnic.

Aaron Hengist a spus direct că rezultatele din aplicație nu ar trebui privite ca un adevăr matematic. Mai ales când porțiile nu sunt ajustate manual.

„Persoanele care folosesc o aplicație de monitorizare bazată pe fotografii fără a ajusta porțiile sau a introduce manual cantitățile de alimente ar trebui să privească rezultatele cu o doză de scepticism. Aceste aplicații tind să subestimeze caloriile, în special cele din grăsimi, deci ceea ce au mâncat de fapt este probabil mai mult decât arată aplicația.”

O fotografie poate rămâne un ajutor rapid, dar nu un arbitru final. Mai ales când masa conține multe grăsimi. Aplicația vă poate arăta o versiune mai „ușoară” decât cea din farfurie.

Cercetarea este preliminară și necesită confirmare

Rezultatele au fost prezentate de Olivia Charles la NUTRITION 2026, conferința anuală a Societății Americane pentru Nutriție, desfășurată între 25 și 28 iulie, în National Harbor, Maryland. Cercetarea este încă preliminară. Va trebui să treacă prin evaluare inter pares și să fie publicată într-un jurnal științific înainte de a fi tratată ca rezultat definitiv.

Aaron Hengist a subliniat și forța metodei folosite în acest test.