Faci o poză la masă. Aplicația îți spune câte calorii are. Dar un studiu nou arată că estimarea este greșită, cu aproximativ o treime.

Diferența? Între 250 și 345 de calorii pe masă. Patru aplicații au fost testate: MyFitnessPal, LoseIt!, CalAI și Appediet. Aceleași aplicații au subestimat și grăsimile cu circa 30 de grame per masă. Cantitatea asta îți poate influența rapid totalul zilnic, fără să-ți dai seama.

Aici apare frustrarea. Crezi că ai rămas în țintă. Aplicația arată un număr liniștitor. Dar în farfurie ai mâncat, de fapt, mai mult. Când se adună câteva sute de calorii la o singură masă, calculul greșit îți poate submina efortul de a slăbi sau de a-ți menține greutatea.

Studiul a comparat estimările aplicațiilor cu măsurători precise

Studiul a fost realizat de cercetători de la Institutul Național pentru Diabet și Boli Digestive și Renale, parte a National Institutes of Health. Ei au folosit 102 mese standardizate, pregătite într-o bucătărie metabolică. Acolo, ingredientele au fost cântărite cu o precizie de 0,1 grame. Asta a oferit o referință strictă pentru comparație.

Aaron Hengist, cercetător postdoctoral la NIDDK, a explicat miza acestor rezultate.

„Aplicațiile de monitorizare a caloriilor bazate pe fotografii sunt foarte populare, în special pentru persoanele care încearcă să-și gestioneze sănătatea sau să slăbească. Cu toate acestea, acuratețea multora dintre aceste aplicații nu a fost evaluată în profunzime. Studiul nostru ajută la abordarea acestei probleme, analizând dacă aceste aplicații pot estima în mod fiabil caloriile.”

Cercetătorii au observat și diferențe în funcție de tipul mesei. Toate cele patru aplicații au estimat carbohidrații mai consecvent decât alți macronutrienți. Mai greu le-a fost cu mesele ketogenice, adică acelea cu conținut ridicat de grăsimi. Iar MyFitnessPal și LoseIt! au fost mai precise la mesele cu mai multe calorii decât la cele cu mai puține, potrivit Medicalxpress.

Aaron Hengist a explicat și de ce acest test cântărește mai mult decât o simplă probă făcută acasă.

„Utilizând mese preparate într-o bucătărie metabolică strict controlată, am putut compara estimările aplicațiilor cu o referință precisă. Acest tip de comparație directă și de înaltă calitate nu a mai fost disponibil până acum.”

Cum folosești aplicația fără să te încurce

Pontul e simplu. Funcția foto poate rămâne un punct de plecare rapid. Dar nu este o cifră de luat de bună, mai ales când masa are multe grăsimi. Acolo studiul a găsit cele mai mari scăpări, de circa 30 de grame per masă.

Și mai merită reținut ceva. Rezultatele devin mai riscante când te bazezi doar pe poză, fără să ajustezi porțiile sau să introduci manual cantitățile. Asta a subliniat direct și autorul cercetării.

„Persoanele care folosesc o aplicație de monitorizare bazată pe fotografii fără a ajusta porțiile sau a introduce manual cantitățile de mâncare ar trebui să privească rezultatele cu scepticism. Aceste aplicații tind să subestimeze caloriile, în special cele din grăsimi, deci ceea ce au mâncat de fapt este probabil mai mult decât arată aplicația.”

Rezultatele vor fi prezentate de Olivia Charles la NUTRITION 2026. Este conferința anuală a Societății Americane pentru Nutriție, programată între 25 și 28 iulie, în National Harbor, Maryland.