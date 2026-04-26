O fetiță de doar 10 ani din Bailey, Colorado, a făcut o descoperire uimitoare în timp ce se juca. K’lynn explora sub un pod din apropierea casei sale când a dat peste o creatură rară, un axolotl mexican, pe care l-a numit imediat Knight.

O descoperire neașteptată

K’lynn, descrisă de mama ei, Katie Karr, drept o fire aventurieră, se afla în locul ei preferat de joacă. „Ea este copilul meu de afară. Îi place să exploreze și să se joace în noroi,” a povestit mama fetei. Nu e de mirare că tocmai ea a găsit creatura ciudată. „Întotdeauna găsește lucruri,” a adăugat Katie.

La prima vedere, K’lynn a crezut că este vorba despre o șopârlă, dar a realizat rapid că este ceva complet diferit. A luat mica creatură acasă pentru a o arăta mamei sale.

„Am fost șocată”

Reacția mamei a fost de uluire totală. „Am fost șocată. Nu am mai văzut așa ceva până acum,” a recunoscut Katie. Neștiind ce să facă, a postat o fotografie cu animalul pe un grup local de Facebook din Bailey, cerând ajutor pentru identificare. V-ați fi gândit că o simplă joacă se poate transforma într-o astfel de aventură?

Iar răspunsurile nu au întârziat să apară. Utilizatorii au identificat rapid creatura ca fiind un axolotl mexican, o specie de salamandră acvatică aflată pe cale de dispariție în sălbăticie (nativă din lacurile de lângă Mexico City).

Un animal de companie ilegal

Dar povestea nu se oprește aici. Alertate de postare, autoritățile de la Colorado Parks and Wildlife (CPW) au intervenit. Specialiștii au ajuns la concluzia că, cel mai probabil, axolotlul era un animal de companie care fusese abandonat. Cum vine asta?

Ei bine, deținerea acestor creaturi este strict reglementată. „Axolotlii nu sunt nativi în Colorado și sunt ilegali de deținut ca animale de companie în stat,” au transmis oficialii CPW într-un comunicat. Pe bune, abandonarea animalelor exotice este o problemă serioasă, care poate afecta ecosistemele locale.

Ce s-a întâmplat cu Knight?

Agenții CPW au preluat axolotlul, pe nume Knight, și l-au transportat la un centru specializat, Reptile Rescue of the Rockies. Acolo, micuța creatură a primit îngrijirile necesare. Reprezentanții centrului au confirmat că starea sa este bună: „Knight este acum în carantină, dar se descurcă grozav.”

O lecție importantă, până la urmă.

Pentru K’lynn, despărțirea a fost dificilă, însă a înțeles că siguranța animalului este pe primul loc. „A fost tristă, dar a înțeles că era cel mai bun lucru pentru el,” a concluzionat mama ei. Acum, familia se gândește să îi cumpere lui K’lynn un animal de companie legal, poate un pește beta.