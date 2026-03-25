În sfârșit, Cécred, brandul de îngrijire a părului lansat de Beyoncé în 2024, a adus pe piață și produse de styling. V-ați întrebat vreodată cum rezistă coafurile ei pe scenă? Ei bine, noua colecție formată din șapte piese promite să dezvăluie o parte din secret, oferind protecție termică la temperaturi de până la 450 de grade Fahrenheit (aproximativ 232°C).

Ce promite noua colecție

După ce primele produse Cécred, create împreună cu mama artistei și fostul ei hair-stylist, Tina Knowles, s-au concentrat pe spălare și nutriție, fanii așteptau cu sufletul la gură produsele de coafat. Comentariile de pe Instagram spun totul. „Te rog, să fie pentru styling, te implor”, scria un utilizator. „Te rog, să fie un protector termic, mi-am dorit asta”, adăuga altcineva.

Și iată că dorințele le-au fost ascultate. Colecția include un spray de protecție termică, un serum pentru luciu, spumă pentru volum, fixativ, spumă pentru wrapping, un gel cu fixare puternică și o perie pentru aranjarea „baby hair”. Toate produsele conțin ceea ce brandul numește „StemShield Complex” (un complex a cărui formulă exactă rămâne secretă, fireste), bazat pe ingrediente vegetale, nu pe siliconi.

Laura Lam-Phaure, chimist cosmetic din Los Angeles, indică un amestec de ingrediente recurente ca fiind responsabile pentru protecția termică: ulei din semințe de pepene verde, ulei din sâmburi de mongongo, ulei din sâmburi de prună acră, extract de zymomonas și extract de miere. Iar parfumul? Același floral-moscat, cu note de lemn de santal, vetiver haitian, oud, iasomie și mosc.

Protecție termică și luciu de mătase

Primul pe listă este Cécred Thermal Shield Mist ($30). Despre el, chimista Laura Lam-Phaure spune scurt: „Este plin de ingrediente active.” Jennet Jusu, asistent editorial cu păr creț tip 4B-4C, l-a integrat imediat în rutina ei. „Am observat imediat și mi-a plăcut parfumul discret (miroase scump). si, am constatat că șuvițele mele nu au scos acel șuierat alarmant când am folosit peria termică.”

Urmează Cécred Heat Activated Silk Glaze ($34), un fluid-serum ideal pentru un „silk press”. Melenie McGregor, producător creativ, l-a testat pe părul ei proaspăt spălat și umed. „Glaze-ul mi-a făcut părul să se simtă, ei bine, mătăsos”, a spus ea, adăugând că a avut nevoie de mai puține treceri cu uscătorul de păr. Singurul ei of? La 34 de dolari, și-ar fi dorit ca sticla de 5 oz (aproximativ 150 ml) să fie puțin mai mare.

Volum și fixare fără efect de cască

Pentru cine caută volum, există Cécred Volumizing Mousse ($32). Sarah Hoffmann, producător de comerț, l-a folosit pe părul ei cu bucle lejere. „Spuma a oferit o ușoară ridicare straturilor mai scurte și a ajutat la definirea și modelarea șuvițelor mai lungi. Și nu este deloc crocantă.” Lam-Phaure explică și magia din spate: anumiți agenți de filmare „ajută la structurarea părului și la o ușoară ridicare”, în timp ce alți polimeri „ridică rădăcina fără un finisaj crocant.”

Nicio colecție de styling nu ar fi completă fără un fixativ. Cécred Flexible Hold Hairspray ($38) a fost testat de Jesa Marie Calaor, senior beauty editor, care deja folosea produsele brandului. Ea a mărturisit că unul dintre motive este mirosul: „cât de al naibii de bine miroase.” Despre fixativ, ea spune că pulverizatorul distribuie o ceață fină, asigurând o acoperire uniformă. „Coafura mea rezistă toată ziua (uneori și a doua zi, dacă dorm cu fața în jos pe braț)”, a adăugat ea.

Spumă și gel pentru definirea buclelor

Pentru definirea buclelor naturale, colecția include Cécred Wrap & Set Foam ($28). Jessica Cruel, redactor-șef, a fost inițial sceptică. „Când am întâlnit echipa Cécred, m-am întrebat: «Unde este crema pentru răsucire?». M-au asigurat că spuma Wrap + Set își va face treaba.” Și, pe bune, a funcționat. „Am reușit să obțin aceeași definiție cu care sunt obișnuită. Buclele au fost puțin mai crocante decât îmi place, dar am reușit să sparg acea crustă acoperindu-mi degetele cu ulei.”

În final, Cécred Strong Hold Gel ($32) a fost testat pentru aranjarea marginilor. Annie Blay-Tettey, editor asociat de beauty, a fost surprinsă de consistența lichidă. „A trebuit să aplic puțin mai mult produs decât aș face-o cu un produs mai gros, dar textura ușoară a gelului a funcționat ușor cu peria.” La 10 dimineața a aplicat gelul, iar la 16:30 marginile ei erau încă la locul lor.

Dar cea mai bună dovadă a venit tot de la Jessica Cruel, care a folosit gelul la un eveniment important. „Când am început să aplic, m-am temut că formula era prea apoasă pentru a-mi oferi aspectul neted care îmi place. Mi-am pus eșarfa și m-am rugat.”

Când a venit momentul marii dezvăluiri, am fost șocată de rezultate. Edgi? Aranjați. Baby hairs? Lipiți.