Brandul de îngrijire a părului al lui Beyoncé, Cécred, se extinde cu o a treia gamă de produse. Lansată după colecțiile Foundation (februarie 2024) și Protection (august 2025), noua linie denumită Styling Collection aduce pe piață șase produse create special pentru coafare și protecție.

Testul suprem în turneul Cowboy Carter

Noua colecție nu este doar o simplă lansare, ci a fost testată în cele mai dure condiții posibile: în timpul turneului „Cowboy Carter” al artistei. Iar hairstylistul lui Beyoncé, Neal Farinah, explică de ce era nevoie de o astfel de gamă. „Am construit deja o fundație sănătoasă cu colecțiile noastre Foundation și Protection, iar acum, cu Styling, ne putem asigura că modul în care finisăm părul susține tot ce a fost înainte”, a declarat acesta.

Și, pe bune, testul a fost unul extrem.

„Nu se compară nimic cu înfruntarea elementelor în turneu”, a spus Farinah râzând. Transpirație, umiditate extremă, vânt, schimbări rapide, stiluri multiple într-o singură noapte și restilizarea aceleiași secțiuni de nenumărate ori. Acestea au fost standardele excepționale pe care produsele trebuiau să le îndeplinească. „Dacă nu putea supraviețui mișcării și umidității și să arate în continuare incredibil sub lumini, în fața tuturor, nu era acceptat. Turneul a fost cel mai bun test, pentru că ne-am confruntat cu aproape fiecare element, le-am văzut pe toate. Și trebuie să spun, părul a arătat atât de bine pe tot parcursul.”

Știința din spatele coafurii perfecte

Dincolo de rezistență, colecția pune accentul pe sănătatea părului. Echipa a identificat că cele mai multe daune apar în timpul coafării (gândiți-vă la căldură, tras, smuls, întins etc.). Astfel, cele șase produse au fost îmbogățite cu complexul StemShield, care oferă protecție la căldură de până la 450 de grade Fahrenheit și protecție împotriva umidității.

Până la urmă, cum reușești să faci asta fără să încarci părul? Dr. Kari Williams, tricolog și director de educație la Cécred, recunoaște provocarea. Potrivit ei, „menținerea mișcării în timp ce oferim protecție robustă și longevitate coafurii a fost cea mai complexă parte a puzzle-ului din punct de vedere tehnic”, deoarece produsele cu fixare puternică necesită adesea ingrediente grele. Numai că fiecare dintre cele șase produse din noua gamă este vizibil de lejer.

Produsele vedetă ale colecției

Colecția este formată din șase produse menite să acopere diverse nevoi de styling, de la volum și definire, la netezire și fixare. Printre acestea se numără un spray de protecție termică, Thermal Shield Mist, și un produs pentru strălucire, Silk Glaze, descris ca un gel-serum cu o textură mătăsoasă.

Dar preferatul lui Farinah este spuma pentru volum, Volumizing Mousse. „Îl poți folosi pentru un blowout voluminos, pentru bigudiuri, pentru definirea buclelor și multe altele. L-am folosit pentru orice, de la buclele Beyoncé Bowl la blowout-urile ample Cécred.”

Cât costă noile produse Cécred

Produsele din noua colecție Styling sunt disponibile individual, cu prețuri care variază. De exemplu, Thermal Shield Mist costă 30 de dolari, Volumizing Mousse este 32 de dolari, iar Heat Activated Silk Glaze are un preț de 34 de dolari. Pentru cei care doresc întreaga colecție, pachetul Styling Collection Bundle este disponibil la prețul de 174 de dolari.

Pentru Neal Farinah, rezultatele justifică investiția. „Astăzi, definesc coafura reușită ca fiind un păr creativ, care arată impecabil, dar care rămâne și sănătos. Recunoști acel păr bun când îl vezi.”