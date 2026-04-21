În era în care aspectul natural este rege, cabinetele de dermatologie și chirurgie plastică vin cu tratamente regenerative tot mai inovatoare. Unul dintre cele mai scumpe, Diamond InstaFacial, pornește de la 4.500 de dolari și promite rezultate spectaculoase cu doar câteva zile de recuperare. V-ați gândit vreodată că propriul sânge sau propria grăsime pot deveni elixirul tinereții? Ei bine, se pare că da.

Diamond InstaFacial, tratamentul multi-tehnologie

Procedura Diamond InstaFacial nu e deloc simplă. Aceasta combină refacerea suprafeței pielii cu laser light, injecții cu plasmă/fibrină bogată în trombocite (PRP/PRF) obținute din sângele pacientului, microneedling infuzat cu PRP și o mască de colagen micronizat. Scopul este stimularea producției de colagen, elastină și acid hialuronic la mai multe niveluri ale pielii. Chirurgul plastician dr. Jason Diamond explică abordarea sa: „Am petrecut ani de zile dezvoltând și perfecționând Diamond InstaFacial pentru a ținti multiplele probleme estetice și legate de vârstă cu un singur tratament. Am crezut întotdeauna într-o abordare multimodală. Din experiența mea, aceasta aduce rezultate mai puternice, sinergice, pentru pacient”.

Timpul de recuperare este estimat la 2-3 zile, iar prețul pornește de la 4.500 de dolari.

Celule stem recoltate și criogenate la -196°C

O altă procedură SF sună așa: recoltarea de celule stem. Cum vine asta? Procesul începe cu colectarea a aproximativ 50 de foliculi de păr, o sursă bogată de celule stem. Acestea sunt apoi conservate criogenic la -196°C, păstrându-și potențialul pentru terapii regenerative viitoare. Folosind celulele stem proprii ale pacientului, se creează un ser personalizat, numit secretom, ce conține miliarde de molecule bioactive. Serul este apoi încorporat în tratamente precum microneedling cu radiofrecvență sau laser.

Dr. Eunice Park, chirurg plastician facial, afirmă: „Secretomul regenerativ este, în esență, limbajul reînnoirii celulare – conține factorii de creștere, peptidele și moleculele de semnalizare care îi spun pielii cum să se repare singură. Prin recoltarea celulelor stem din foliculii de păr și valorificarea secretomului lor, suntem capabili să livrăm semnale extrem de bioactive care sprijină regenerarea la nivel celular. Acest lucru ne permite să trecem dincolo de tratamentele tradiționale și să intrăm într-o nouă eră a esteticii cu adevărat regenerative”.

Partea bună e că nu există timp de recuperare, iar prețul de pornire este de 1.000 de dolari.

NanoFat, grăsimea proprie transformată în elixir

Dar asta nu e tot ce propune dr. Diamond. O altă tehnică pe care o folosește de ani buni este NanoFat Skin Optimization. În timpul acestei proceduri minim invazive, grăsimea proprie a pacientului este extrasă prin liposucție, apoi procesată pentru a o transforma în „nanofat” – particule de grăsime mai mici, dar bogate în factori de creștere și celule stem. Ulterior, nanofat-ul este injectat și introdus prin microneedling în zonele vizate.

„Medicina bioregenerativă a fost o parte integrantă a practicii mele încă de la început. Pe lângă semnătura noastră, Diamond InstaFacial, NanoFat este ceva ce folosesc de ani și ani de zile. Acum devine tot mai răspândit și recunoscut pentru proprietățile sale bioregenerative în rejuvenarea pielii, fiind o formă rafinată de grefare cu grăsime autologă”, spune dr. Diamond. Timpul de recuperare variază de la 48 de ore la o săptămână.

Boostere topice cu ingrediente neașteptate

P.E.A.R.L. by AnteAGE este un produs conceput pentru a accelera vindecarea și a îmbunătăți textura pielii atunci când este combinat cu tratamente precum microneedling. Conține PDRN (un compus regenerativ derivat din celulele de spermă de somon), exozomi, antioxidanți și factori de creștere. Chirurgul plastician dr. Berry Fairchild crede că „adevăratul lux în estetică este subtilitatea: rezultate care se văd, dar nu se detectează. Tratamentele regenerative precum P.E.A.R.L. ne permit să obținem acest lucru prin îmbunătățirea calității pielii la fundația sa”.

Iar Ariessence pure PDGF+ este o altă formulă topică, de data aceasta cu factor de creștere derivat din trombocite (PDGF). Potrivit dermatologului dr. Michelle Henry, „îmi place Ariessence Pure PDGF+ pentru că livrează factori de creștere bioidentici care îmbunătățesc repararea pielii și optimizează rezultatele post-procedură. Este o modalitate sofisticată de a sprijini producția de colagen și vindecarea fără inconsecvența pe care o putem vedea la alte opțiuni regenerative”.

Radiofrecvența monopolară, tehnologia din Coreea

Everesse este un tratament cu radiofrecvență monopolară menit să ridice, să volumizeze și să strângă pielea. Tehnologia livrează energie controlată de 6,78 MHz într-un singur impuls, stimulând producția de colagen și elastină. Până la urmă, totul se rezumă la stimularea resurselor proprii ale corpului.

Dr. Park, care folosește această tehnologie, explică: „Radiofrecvența monopolară este una dintre cele mai eficiente modalități de a stimula colagenul și de a obține o strângere semnificativă a pielii fără timp de recuperare. Tehnologiile avansate venite din Coreea de Sud, precum Xtherma și Everesse, ne permit să livrăm energia mai precis și mai confortabil, făcând tratamentul atât eficient, cât și foarte tolerabil. Când este utilizat ca parte a unui protocol personalizat, multimodal, de strângere a pielii, devine un instrument puternic pentru calitatea pielii și suportul structural pe termen lung”.

Timpul de recuperare este minim spre deloc, iar prețul de pornire este de 3.200 de dolari.