Fondatoarea brandului de cosmetice Bloomeffects, Kim van Haaster, a avut nevoie de șapte ani pentru a-și vedea visul împlinit: produsele sale pe rafturile gigantului Ulta Beauty. Lansarea oficială a avut loc în februarie, însă drumul până aici a fost presărat cu refuzuri repetate, un redesign complet al brandului și o postare pe social media care a documentat transparent întregul proces.

Un feedback brutal: „Brandul tău pare demodat”

Timp de aproape patru ani, Kim van Haaster a încercat constant să obțină o listare la Ulta. Răspunsurile erau, de obicei, refuzuri politicoase. „Primeam răspunsuri de genul: «Nu acum», «Avem deja planul complet pentru acest an» sau «Am stabilit deja calendarul pe anul acesta, reveniți anul viitor»”, povestește antreprenoarea. După trei ani de astfel de emailuri, a decis să întrebe direct ce ar putea schimba.

Și atunci a venit răspunsul care a schimbat totul. Unul dur, dar onest. „Când echipa de achiziții îți spune, direct, «brandul tău pare demodat», și acesta este un citat exact, atunci e timpul să reevaluezi totul. Și exact acesta a fost feedbackul pe care l-am primit de la Ulta”, mărturisește van Haaster.

Recomandari Brandul de suplimente Cymbiotika ajunge în peste 1000 de magazine Ulta

Criticile au fost specifice. „«Sticla este foarte grea. Nu este prietenoasă pentru comerțul online, iar unele elemente ale ambalajului trebuie actualizate pentru a reflecta clientul Ulta».” Până la urmă, cum reacționezi la așa ceva? Pentru Kim, a fost un moment de revelație.

Redesign total, un risc asumat

Cu acest feedback în minte, echipa Bloomeffects s-a întors la planșa de desen. Provocarea majoră? Ulta le-a spus ce nu le place, dar nu și ce ar dori să vadă în schimb. A fost un pariu pe care brandul și l-a asumat.

„A fost un risc uriaș pentru noi. Ca fondator, am creat aspectul inițial al brandului. Ești foarte atașat de el, așa că trebuie să-ți calci pe orgoliu și să-ți asculți clientul, iar în această relație, Ulta este clientul nostru. Am luat-o ca atare și am spus: «OK, dați-ne șase luni. Ne vom întoarce». Și exact asta am făcut.”

Recomandari Coafura Selenei Gomez cu clemă de păr ne-a trimis direct în anul 1996

Momentul care a schimbat totul

După șase luni, Kim van Haaster s-a întors la Ulta cu o nouă prezentare. A început prin a afișa pe ecran chiar citatul care i-a provocat: „brandul tău pare demodat”. Apoi a prezentat noul ambalaj. „Erau multe zâmbete și aprobări din cap, dar sunt destul de secretoși când le prezinți ceva”, își amintește ea.

Dar au urmat trei luni de tăcere totală. Kim le trimitea un email în fiecare săptămână, întrebând: „Ați avut timp să vă gândiți?”. Niciun răspuns. Apoi, în aprilie, în timpul sezonului lalelelor (ingredientul de bază al produselor Bloomeffects), a organizat un eveniment major cu influenceri în Amsterdam. Conținutul creat acolo a inundat rețelele sociale, ajungând, cel mai probabil, și pe ecranele celor de la Ulta.

La câteva zile după eveniment, a venit și emailul. „M-am trezit la 4:00 sau 5:00 dimineața, ora mea, și îl loveam pe soțul meu să se trezească, plângeam în hohote. Erau lacrimi de ușurare, dar și de fericire, toate deodată. A fost copleșitor.”

Recomandari Folly lansează gumele de păr cu care 84% din femei au văzut rezultate în 30 de zile

După șapte ani, visul devenea realitate.

Reacția neașteptată a CEO-ului Ulta

Pentru a marca momentul, echipa de social media a Bloomeffects a creat o postare curajoasă. Au arătat publicului emailurile de refuz, redactate, documentând călătoria anevoioasă. „Cred că mai mulți oameni trebuie să cunoască luptele unei afaceri independente și cât de dificil poate fi să ajungi în retailul mare”, explică van Haaster.

Reacția a depășit orice așteptare. Kecia Steelman (CEO-ul Ulta Beauty) i-a trimis un mesaj privat pe Instagram. „Îți voi citi mesajul”, spune Kim. „Scrie așa: «Mi-a plăcut la nebunie postarea ta. NICIODATĂ – cu majuscule – să nu renunți. Admir tenacitatea».”

Mesajul a continuat: „«Admir tenacitatea și determinarea. Te rog, găsește-mă la FLC și prezintă-te. Îmi place să văd fondatori de brand ca tine reușind, felicitări», plus o grămadă de emojiuri. Am plâns, pe bune. A fost un alt [mesaj] care m-a făcut să plâng cu adevărat. Chiar simt că m-am întors acasă, la Ulta.”