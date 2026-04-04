Nike tocmai a lansat o nouă versiune a clasicului Air Max 90, de data aceasta cu un design inedit din denim roz. Modelul, denumit oficial ‘Pink Denim’, este deja disponibil la vânzare la prețul de 145 de dolari, fiind lansat exclusiv în mărimi pentru femei.

Un look inspirat din anii ’90

Noua pereche vine într-o combinație de culori Pink Foam, Pearl Pink, White și Pinksicle, folosind un efect de decolorare pe panourile din denim prespălat. Asta îi conferă pantofului un aspect uzat, gata purtat, direct din cutie. Cu excepția tălpii intermediare albe din spumă, întregul sneaker este o afacere în nuanțe de roz, folosind mai multe tonuri pe partea superioară.

Iar nuanța Pinksicle, un roz aprins, accentuează logo-ul Swoosh, limba și elementele de branding Nike Air de pe călcâi. Potrivit Nike, noua pereche folosește „accente texturate pentru un look inspirat din anii ’90, în culori ușor de asortat”.

O revenire discretă, dar puternică

E drept că modelul Air Max 90 poate nu a primit la fel de multă atenție în ultimele luni precum alte siluete din franciză, cum ar fi Air Max 95. Si totuși, clasicul pantof de alergare din 1990 își construiește în tăcere o serie de variante de culoare foarte reușite, printre care White Croc, Neon și Reflective Infrared.

Pentru a marca cea de-a 30-a aniversare în 2020, Nike a remasterizat sneakerul cu o construcție și o formă mai apropiate de versiunea originală (un tratament similar a fost aplicat ulterior și modelului Air Max 95 în 2025). Versiunea din 2020 a fost vândută sub numele de Air Max 3, o referință la denumirea originală a pantofului.

O istorie bogată a francizei Air Max

Dar cum a ajuns Air Max să fie un nume atat de mare? Alături de alte linii legendare precum Air Jordan și Pegasus, Air Max este una dintre cele mai longevive francize din istoria companiei. A fost introdusă în 1987 cu designul Air Max 1, creat de Tinker Hatfield, și de-a lungul anilor a evoluat de la un pantof de performanță iubit la un favorit al stilului de viață.

Cea mai recentă formă a sa, Air Liquid Max, a fost lansată în martie pentru a celebra evenimentul anual al mărcii, Air Max Day.

Disponibilitate și preț

Hai să vedem detaliile practice. Noul Nike Air Max 90 Pink Denim este disponibil chiar acum pe nike.com, așa că fanele nu trebuie să aștepte sau să caute pe piețele de resale.

Un detaliu important.

Sneakerul este disponibil exclusiv în mărimi pentru femei. Prețul de retail este de 145 de dolari, iar codul de stil al produsului este IR1975-663.