Lumea sportului este în doliu după dispariția legendarului Mircea Lucescu, care a încetat din viață la 80 de ani. Dincolo de trofee și istorie, în spatele lui „Il Luce” a stat timp de 59 de ani o prezență feminină discretă, dar absolut esențială: soția sa, Neli, ancora lui de stabilitate și devotament.

O poveste de dragoste începută la cantină

Relația lor a prins contur în anii ’60. Pe atunci, amândoi erau studenți în Capitală, el la ASE, iar viitoarea lui soție la Politehnică. Prima lor interacțiune, deloc una spectaculoasă la prima vedere, a avut loc chiar la cantina studențească, iar de acolo totul a devenit istorie, după cum povestea chiar marele antrenor.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul. Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme”, mărturisea Mircea Lucescu în trecut.

S-au îndrăgostit, iar oficializarea relației a venit în 1967 (moment în care ea împlinise 23 de ani, iar el avea 22).

Ancoră de stabilitate și devotament

Și, deși a evitat mereu camerele de filmat, Neli a fost sprijinul constant din spatele succesului mondial al soțului ei. „Il Luce” recunoștea nu de puține ori că familia a fost cea care i-a oferit echilibrul necesar pentru a face performanță, iar soția sa era pilonul central.

„Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Când ai succes, prețul este invidia. Al nereușitei e singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea, pe care ți-l dă familia”, spunea tehnicianul.

El era cel care lua deciziile financiare, însă Neli era cea care gestiona tot ce ținea de familie. „Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă, dar foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, declara „Il Luce”.

Secretul unei căsnicii de aproape șase decenii

Dar care a fost, pe bune, secretul unei relații care a rezistat aproape șase decenii în tumultul vieții publice? Într-un interviu rar, acordat în urmă cu doi ani, Neli Lucescu oferea câteva detalii emoționante despre dinamica lor, una bazată pe complementaritate.

„Asta e o chestie, cred, înnăscută. Faptul că am stat… când el era în cantonament, eu trebuia să fiu singură. Aș putea spune că perioada lungă pe care am trăit-o împreună s-a cam împărțit; jumătate sau trei sferturi am fost împreună. Bine, și asta, dar nu e esențial. Poate ne-am potrivit, poate avem multe lucruri în comun, simțim, dorim”, explica ea.

Iar diferențele de caracter, în loc să îi despartă, i-au unit. „Mircea e contrar caracterului meu, să zic. El e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor. În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, a mărturisit soția lui Mircea Lucescu.

Sfârșitul unei ere în fotbalul românesc

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. S-a stins din viață la spital, după mai multe zile de internare.

Anunțul oficial a venit de la Spitalul Universitar de Urgență București. „Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi, marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, a fost declarat decesul domnului Mircea Lucescu. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români, primul care a calificat echipa națională a României la un Campionat European, în anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național. Dumnezeu să îl odihnească!”, se arată în comunicatul instituției.