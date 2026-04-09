Arena Națională a devenit în aceste zile un loc al reculegerii pentru miile de oameni veniți să-și ia rămas-bun de la Mircea Lucescu. Printre cei mai îndurerați s-au numărat, firesc, membrii familiei, iar Răzvan Lucescu a fost surprins în ipostaze de o intensitate emoțională rară, alături de copiii și nepoții săi.

Durere și unitate la Arena Națională

Imaginile de la priveghi au surprins o latură profund umană a familiei Lucescu. Vizibil afectat, Răzvan Lucescu a încercat să îi consoleze pe cei mici, strănepoții marelui antrenor, care priveau triști și nedumeriți spre sicriul acoperit cu tricolor. A fost văzut ținându-i aproape și vorbindu-le cu o blândețe copleșitoare.

Și soția regretatului antrenor, doamna Neli, a stat permanent aproape de cei mici. Gesturile sale protectoare au arătat nu doar suferința unei familii care și-a pierdut un pilon, ci și forța legăturii dintre generații. Până la urmă, a fost un moment în care durerea a fost împărtășită în tăcere, cu lacrimi și demnitate.

O imagine a forței interioare.

Cine sunt moștenitorii lui Il Luce

Iar moștenirea lui Mircea Lucescu este una impresionantă, nu doar sportivă. Nepoții săi au urmat drumuri diferite în viață. Matei Lucescu, fiul lui Răzvan, este un antreprenor de succes în industria berii artizanale, deși în tinerețe a cochetat cu fotbalul. Este căsătorit cu Ioana, fiica politicianului Tudor Barbu, și împreună au o fetiță și un băiat. E drept că tradiția pare să meargă mai departe, căci fiul lui Matei (strănepotul lui Mircea Lucescu) a început deja să joace fotbal.

V-ați fi gândit că în spatele numelui Lucescu se ascund povești de viață atât de diverse? Fiica lui Răzvan, Maria-Luiza, duce o viață discretă, dedicată familiei și activităților caritabile. Este căsătorită cu Luis Escobedo D’Anglés, un profesor universitar de origine peruană, specializat în sociologie și migrație, cu care are trei copii. Mutarea lor recentă în București i-a permis să fie mai aproape de bunici, iar pierderea lui Mircea Lucescu a fost, vizibil, un moment devastator pentru ea.

Înmormântare cu onoruri militare

Dar zilele următoare vor fi dedicate exclusiv comemorării. Mircea Lucescu va fi condus pe ultimul drum vineri, 10 aprilie 2026, în cadrul unei ceremonii ce va include onoruri militare.

Programul anunțat de Federația Română de Fotbal este unul strict. Cortegiul funerar va porni spre biserică în cursul dimineții, slujba religioasă fiind programată pentru ora 10:00. Accesul va fi unul restrâns, permis doar familiei și apropiaților. La ora 12:20 sunt prevăzute saluturile militare, un ultim omagiu adus fostului selecționer. Depunerea în mormânt este stabilită pentru ora 13:10.