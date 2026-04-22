Publicația WWD a anunțat un material exclusiv cu pilotul de Formula 1, Checo Pérez. La o privire mai atentă, însă, lucrurile stau puțin diferit. În locul unui interviu detaliat cu sportivul, cititorii descoperă o structură complexă a site-ului, plină de meniuri și referințe corporate, care nu au nicio legătură directă cu declarațiile pilotului.

Ce găsim în loc de interviu?

Materialul, în loc să prezinte un dialog cu Pérez, se deschide cu o multitudine de opțiuni de partajare pe rețele sociale. De la Facebook și X (fostul Twitter) până la LinkedIn, Reddit sau WhatsApp. o întreagă infrastructură digitală. Mai departe, aflăm detalii despre compania-mamă. WWD și Women’s Wear Daily fac parte din Penske Media Corporation, iar drepturile de autor sunt rezervate până în 2026.

Iar platforma este dezvoltată pe WordPress.com VIP. V-ați fi așteptat la asta dintr-un material despre un pilot de F1?

Singura mențiune concretă despre conținut video este o cifră generală. Platforma listează un total de 133 de videoclipuri disponibile.

Cifrele din spatele platformei

Dincolo de titlul care promitea o discuție cu Checo Pérez, conținutul real se concentrează pe oferta media a publicației. De exemplu, sunt detaliate categoriile video. Secțiunea de modă (Fashion) conține 43 de videoclipuri, în timp ce secțiunea de frumusețe (Beauty) are nu mai puțin de 137 de clipuri. O altă secțiune, Features, este si menționată.

Dar informațiile nu se opresc aici. Structura site-ului este prezentată exhaustiv, cu meniuri și submeniuri care acoperă o gamă largă de subiecte. Vorbim despre secțiuni precum Fashion, Business, Beauty, Men’s, Runway, Sustainability și chiar Home/Design.

O structură complexă de conținut

Fiecare secțiune principală are propriile sale ramificații. De pildă, categoria Business este împărțită în subcategorii precum Financial, Government & Trade, Legal, Mergers & Acquisitions și Marketing & Promotion. E drept că pare mai degrabă un raport de activitate decât un articol sportiv.

Și secțiunea dedicată modei masculine (Men’s) este la fel de detaliată, acoperind accesorii, îmbrăcăminte, retail și lifestyle. Nici podiumurile de modă nu sunt uitate, fiind listate colecții specifice: Spring Ready-to-Wear 2026, Fall Couture 2025, Men’s Spring 2026, Resort 2026 și Spring Bridal 2026.

Până la urmă, cum vine asta?

Singura legătură cu pilotul mexican rămâne, în mod ironic, doar în titlu. În rest, materialul este o hartă a site-ului WWD, o prezentare a propriei sale structuri editoriale, de la parteneriate (Sourcing Journal, Footwear News) la evenimente organizate de Fairchild Live.