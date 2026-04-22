Margot Robbie și Zoe Saldaña au adus stilul direct de pe podium la Milano, unde au participat marți seară la inaugurarea „RH Milan, the Gallery”. Cele două actrițe au ales ținute spectaculoase de la Saint Laurent și Giorgio Armani, confirmându-și statutul de icon-uri fashion.

Costumul Armani al lui Margot Robbie

Margot Robbie a optat pentru un look de tip costum din colecția ready-to-wear de toamnă 2026 a casei Armani (prezentată în martie la Săptămâna Modei de la Milano). Actrița și producătoarea a purtat piese suprapuse de culoarea cărbunelui, de la un sacou cu umeri proeminenți și mâneci lungi, la o cămașă structurată cu guler înalt și o vestă pe deasupra. Pantalonii gri, foarte largi și cu buzunare adânci, au completat perfect ținuta.

Si pentru a sparge monotonia cromatică, o curea roșie groasă purtată în talie a adus un strop vibrant de culoare. În picioare, Robbie a purtat o pereche de mocasini. Întreaga ținută a canalizat un „spirit de eleganță și practicitate”, exact viziunea pe care directorul de creație Silvana Armani a dorit-o pentru această colecție.

Recomandari Margot Robbie surprinde la Milano cu un look complet Armani

Rochia aurie Saint Laurent a lui Zoe Saldaña

Iar Zoe Saldaña a oferit un contrast izbitor față de look-ul sobru al lui Margot Robbie.

Actrița din „Emilia Pérez” a purtat o creație din colecția de toamnă 2026 Saint Laurent, care a debutat pe podium la Săptămâna Modei de la Paris, tot în luna martie. O rochie aurie, creată într-un stil pe care designerul Anthony Vaccarello l-a numit „illusion foil”. Cum vine asta, mai exact? Materialul dantelat a fost întărit pentru a crea un efect metalic iluzoriu, cu nuanțe contrastante de auriu, de la tonuri discrete la unele vibrante. Rochia avea mâneci lungi, un tiv chiar sub genunchi, o mică despicătură în față și un decolteu adânc în formă de V.

Pana la urma, detaliile fac diferența. Saldaña a asortat rochia cu ciorapi negri transparenți și o pereche de pantofi cu toc Saint Laurent. Ca accesorii, vedeta din „Avatar” a adăugat cercei și inele de la Cartier, ținuta sa fiind curatoriată de stilista Petra Flannery.

Recomandari Margot Robbie sfidează vara în Saint-Tropez cu geacă de piele și pulover

Un eveniment exclusivist la Milano

Evenimentul a avut loc pe grandiosul Corso Venezia din Milano, unde brandul RH și-a inaugurat noua galerie. Locația aleasă este o clădire Neo-Renascentistă restaurată, datând din secolul al XIX-lea.

Șapte etaje, mai exact.

V-ați imaginat vreodată un magazin de lux pe șapte etaje într-o clădire istorică? Conceptul a fost acela de a îmbina arhitectura cu retailul, pentru a oferi o experiență de lux proaspătă invitaților.