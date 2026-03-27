Un nou trend cucerește lumea nunților, iar cifrele vorbesc de la sine. Căutările pentru „machiajul natural de mireasă” au explodat pe Pinterest cu 72% anul trecut, semnalând o schimbare radicală de la look-urile ultra-glam la o estetică a autenticității. Tot mai multe femei aleg să-și pună în valoare frumusețea naturală în ziua cea mare, preferând o piele radiantă în detrimentul unui contouring dramatic.

De la performanță la prezență

Să fim serioși, machiajul de nuntă a fost rareori un detaliu lăsat la urmă. Însă acum, lucrurile stau puțin diferit. O nouă mișcare minimalistă câștigă teren, iar explicația merge dincolo de estetică. „Cred că oamenii tânjesc după autenticitate și lejeritate, mai ales în momentele care contează cu adevărat”, spune make-up artistul Pati Dubroff, cea care a creat look-ul celebru al Sofiei Richie Grainge. „Nunțile nu mai sunt despre performanță – sunt despre prezență.”

E drept că am avut ani întregi de contouring intens, filtre și un glam dus la extrem. Acum, însă, se simte o întoarcere la firesc. „Acum, există o întoarcere la încrederea în propriul chip. A lăsa pielea să arate ca pielea. A lăsa expresia și emoția să conducă”, adaugă Dubroff. Pentru ea, acest stil nu e o noutate. „Este machiajul pe care l-am iubit dintotdeauna. Machiaj care accentuează, nu transformă. Se simte atemporal pentru că este atemporal. Nu te învechește și nu distrage atenția de la cine ești în acel moment.”

Curajul de a fi tu însăți

V-ați gândit vreodată că a nu te machia la propria nuntă poate stârni indignare? Asta a pățit influencerița de beauty Stephanie Valentine (cunoscută ca @glamzilla). După șase luni în care a testat look-uri extravagante realizate de artiști celebri, ea și-a șocat urmăritorii alegând să meargă la altar complet nemachiată. Nu un look „no-makeup makeup”, ci literalmente cu fața curată.

„Unii artiști s-au concentrat pe sprâncene, alții pe ochi, unii mi-au definit obrajii sau mi-au cizelat maxilarul. A fost absolut fabulos și tot ce iubesc… ca GLAMZILLA”, a explicat ea pe Instagram. „Dar, în cele din urmă, în ziua nunții noastre, am decis să mă căsătoresc cu iubirea vieții mele exact așa cum m-a cunoscut și așa cum mă vede în fiecare dimineață.”

Decizia ei nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea, Stephanie fiind acuzată ulterior că ar fi „mințit”. Numai că, până la urmă, povestea ei subliniază o idee importantă: să arăți ca tine însăți nu înseamnă neapărat să renunți complet la machiaj.

Secretul unui look „fără efort”

„Machiajul fără machiaj” este probabil cea mai frecventă cerere pe care o primim acum de la mirese”, confirmă Amy Conway, Pro artist la Bobbi Brown. Minimal rareori înseamnă efort minimal, nu-i așa? Secretul stă în intenționalitate. „Ceea ce a rezonat la nunta Sofiei a fost cât de intenționat, dar totuși fără efort, s-a simțit”, explică Pati Dubroff. „Nimic nu ieșea în evidență. Totul a fost bine gândit.”

Cheia este pregătirea pielii. „Îngrijirea pielii, mai ales post-Covid, a jucat un rol uriaș. Când pielea este sănătoasă și strălucitoare, nu ai nevoie de straturi de machiaj”, spune Amy. Baza trebuie să fie aplicată în straturi subțiri, flexibile, iar corectorul folosit doar punctual. Pentru ochi, se mizează pe definire subtilă cu tonuri neutre și un truc esențial: „tightlining-ul genelor superioare cu un creion maro moale sau cărbune; face ochii să pară mai definiți fără să pară că porți eyeliner”.

Iar pentru obraji și buze, naturalețea e lege. „Formulele cremoase sunt cel mai bun prieten al tău. Se topesc în piele și arată superb în fotografii”, recomandă Pati. Amy completează: „Buzele ar trebui să arate ca niște buze, doar mai bine. Începe cu balsam, apoi alege o nuanță care accentuează culoarea naturală.”

Cum se traduce look-ul în fotografii?

Marea întrebare rămâne: arată bine în poze? „‘Machiajul fără machiaj’ arată superb în fotografii”, asigură Amy Conway. „Și cel mai important, când miresele se uită înapoi la pozele lor, încă se recunosc.”

Secretul, dezvăluit de Pati Dubroff, este „micro-definiția”. Asta înseamnă un contrast subtil la nivelul ochilor, o textură a pielii echilibrată (nici prea mată, nici prea lucioasă) și o iluminare strategică. „Întotdeauna mă gândesc la cum se comportă machiajul în timp și sub diferite lumini. Un look abia vizibil ar trebui să se simtă invizibil în persoană, dar intenționat în fotografii. Să știi unde fură camera din dimensiune și să i-o redai discret, vine din experiență.”

Povești reale, decizii asumate

Multe mirese au îmbrățișat deja acest trend. Charley Williams-Howitt, care a avut nunta în Ibiza, povestește: „Am optat pentru ceva simplificat, nu pentru că nu mi-ar fi păsat, ci pentru că nu voiam să-mi petrec ziua gândindu-mă la fața mea. În schimb, am construit iluzia: autobronzant și pistrui pentru a face pielea să pară vie, extensii de gene pentru ca ochii mei să pară totuși ‘aranjați’.”

Și Lucy Vatra a vrut să arate cât mai natural. „Am vrut să arăt ca mine și nu acoperită de straturi de gene și pudră. Am optat pentru cea mai ușoară acoperire, arătând textura reală a pielii – și nu aș fi schimbat nimic.”

În final, Stephanie Valentine (cea care a mers complet nemachiată) a concluzionat perfect experiența: „Acum, când le voi arăta viitorilor mei copii pozele de la nuntă, vor vedea exact persoana cu care se trezesc în fiecare dimineață și asta mi se pare pur și simplu frumos.”