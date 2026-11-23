Miley Cyrus și bateristul Maxx Morando s-au căsătorit la Palm Springs, iar cântăreața a purtat o rochie albă din mătase, creată de Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent. Pentru cine caută o ținută de mireasă simplă, croiala dreaptă, mânecile lungi și pantofii albi asortați sunt detaliile care pot fi comparate cu rochii disponibile în România.

Cyrus a anunțat căsătoria pe Instagram. Ceremonia a fost restrânsă, lângă o piscină, și a fost oficiată de Wayne Coyne, membru al trupei The Flaming Lips.

Cum arată rochia de mireasă a lui Miley Cyrus

Rochia are partea din față închisă până sus, mâneci lungi și lejere, spatele descoperit printr-un decolteu adânc în V și o trenă scurtă. Croiala este dreaptă, fără o fustă amplă. Pantofii albi din mătase au călcâiul prins cu o baretă.

Ținuta a fost completată de un coc ușor răvășit și de un machiaj în tonuri neutre, cu un fard mai închis pe pleoape. Stilistul care a asortat rochia cu pantofii a fost Bradley Kenneth.

Rochia este atribuită lui Anthony Vaccarello, dar nu are un nume de model sau un preț publicat. Nu este precizat nici dacă a fost făcută la comandă ori dacă provine dintr-o colecție Saint Laurent disponibilă la vânzare.

Cât costă rochii cu detalii asemănătoare în România

La 23 noiembrie 2026, Wedboom afișa două rochii cu croială dreaptă la 6.799 și 8.799 lei. Best Bride afișa pentru rochiile simple din stoc prețuri între 3.200 și 5.550 lei, dar și trei modele din mătase la prețuri promoționale mai mici.

Vânzător și model Detaliu al rochiei Preț (lei) Wedboom Croi drept, mâneci lungi, trenă 6.799 Wedboom Croi drept, decolteu drept, trenă discretă 8.799 Best Bride 2611 Mătase, fustă fluidă 2.600 Best Bride 2602 Mătase, crăpătură 2.450 Best Bride 2623 Mătase, mâneci lungi 2.550

Aceste rochii au doar unele trăsături comune cu ținuta lui Cyrus; niciuna nu este prezentată ca o copie sau ca un echivalent al piesei Saint Laurent. Prețurile sunt cele afișate de vânzători la data verificării, nu prețuri valabile în toate magazinele.

Ce bijuterii a purtat și de unde provin fotografiile

Cyrus a purtat cercei Chopard din aur alb de 18 karate, cu diamante care însumează 4,27 carate, și un inel cu diamant. Relatările despre nuntă atribuie inelul unor creatori diferiți, astfel că marca lui nu este indicată aici.

Fotografiile de nuntă sunt creditate fotografului Jose Villa, iar unele imagini au fost oferite presei de Saint Laurent. Cyrus și Morando au distribuit fotografii și pe rețelele sociale; pentru republicarea lor de către un site este necesar acordul sau o licență de la titularul drepturilor.

Cei doi confirmaseră logodna în decembrie 2025. Morando colaborase la albumul lui Cyrus „Endless Summer Vacation”, lansat în 2023. Nunta a avut loc pe 21 noiembrie 2026, iar fotografiile au fost făcute publice a doua zi.