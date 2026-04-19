Meryl Streep a oferit o adevarata lectie de stil vineri, in New York, schimband doua tinute complet diferite in aceeasi zi. Actrita a aparut initial intr-o tinuta lejera, dominata de un strat de satin verde cu pete, pentru ca mai apoi sa se transforme intr-o aparitie impunatoare, imbracata intr-un trench rosu lucios Dolce & Gabbana, pentru evenimentul de presa global al filmului „The Devil Wears Prada 2”.
Prima aparitie, o alegere nonconformista
Primul look a fost unul relaxat, dar cu personalitate. Streep a purtat un top supradimensionat din satin verde aprins, presarat cu pete negre mari. Piesa avea un guler lat, umeri căzuți și o formă spațioasă, aproape de cocon, care cădea lejer peste o cămașă albă cu guler și o pereche de blugi de o nuanță medie.
Un detaliu interesant l-au reprezentat manșetele întoarse, care expuneau o parte interioară mai închisă la culoare, cu pete verzi pe fond negru. Accesoriile au completat perfect tinuta: ochelari de soare negri, cercei mici din aur, pantofi negri slip-on și o geantă de mână albastru-gri.
Schimbare radicala pentru evenimentul oficial
Iar pentru evenimentul oficial din Financial District, lejeritatea a dispărut complet, făcând loc unei imagini mult mai dure. V-ați fi așteptat la altceva de la Miranda Priestly, pe bune? Meryl Streep a îmbrăcat un trench lung, roșu, din piele lăcuită, semnat Dolce & Gabbana, peste o rochie Gabriela Hearst.
Volumul satinat al primei ținute a fost înlocuit de o linie mult mai strictă. Reverele late, ascuțite, închiderea la două rânduri de nasturi, talia marcată de un cordon și tivul care ajungea până la glezne au conferit hainei o formă controlată, impunătoare. Finisajul lucios al pielii lăcuite a accentuat formalitatea, apropiind ținuta de severitatea studiată care a caracterizat garderoba de promovare a personajului său, Miranda Priestly.
Doar o fâșie îngustă din rochia Gabriela Hearst era vizibilă la decolteu, unde un imprimeu roșu spărgea monotonia suprafeței lucioase. Actrița a completat look-ul cu o geantă de mână Manu Atelier într-o nuanță de roșu mai aprins, pantofi stiletto roșii Dolce & Gabbana, ochelari de soare Emmanuelle Khanh și bijuterii Effy. Întreaga ținută a fost stilizată de Micaela Erlanger.
Un fir rosu in turneul de promovare
Pana la urma, schimbarea are sens în contextul turneului de promovare pe care Streep l-a construit pentru sequel. Ea a deschis turneul în Mexico City la sfârșitul lunii martie într-un costum monocrom roșu Dolce & Gabbana, asortat cu pantofi slingback luciosi Aldo.
Apoi a reintrodus roșul la premiera din Tokyo, purtând o creație din colecția Chanel Métiers d’Art 2026. Apariția de vineri din New York a împins același fir vizual în două direcții simultan: mai întâi grafic și nonșalant în satin verde, apoi strict și strălucitor în piele lăcuită roșie, atunci când a venit momentul pentru promovarea oficială a „The Devil Wears Prada 2”.