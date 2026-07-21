Până acum, la McDonald’s găseai combinațiile cunoscute. Sosul Caesar rămânea mai degrabă în zona de salată. Din 21 iulie, lanțul schimbă puțin regula jocului. Pune acest gust în centrul unui meniu în ediție limitată. Iar primul verdict e clar: fâșiile de pui cu sos par alegerea care merită încercată prima.

Din 21 iulie, în restaurantele din SUA, meniul nou vine cu trei produse. Acestea sunt McCrispy Strips cu sos Caesar, un Caesar Snack Wrap și sandvișul Bacon Caesar McCrispy. Dacă te interesează strict experiența de gust, testul făcut de editorii Delish arată că fâșiile de pui sunt combinația cea mai reușită dintre cele trei.

Primești o aromă familiară, dar într-o formulă care se simte mai proaspătă decât opțiunile clasice. Nu ieși complet din zona confortabilă a unui meniu deja cunoscut. Și dacă te tentează un singur produs, tocmai aici apare diferența. În sandviș, baconul ajunge să domine. În schimb, la strips, sosul rămâne în prim-plan.

Sosul Caesar, vedeta noilor lansări

Baza sosului Caesar este de maioneză, cu parmezan, inclusiv bucăți rase, usturoi și o notă distinctă de lămâie. Asta îl face mai ascuțit la gust decât alte variante populare din comerț.

Autorul articolului publicat de Delish a rezumat comparația foarte direct.

„Atunci când am gustat 41 de sosuri Caesar din comerț, cred că versiunea McDonald’s seamănă cel mai mult cu Kraft Classic Caesar, doar că are puțin mai multă aciditate.”

Acel plus de aciditate contează mai ales în produsele care au nevoie de echilibru. În Caesar Snack Wrap, noul sos înlocuiește tradiționalul ranch, iar schimbarea nu e mică. Wrap-ul capătă un gust mai clar și mai puțin plat.

Steven Morea, scriitor colaborator, explică exact unde se simte diferența, cum relatează Delish.

„Sosul Caesar adaugă mai mult echilibru fiecărei înghițituri și se simte mai bine decât sosul ranch, care are o aromă mai estompată.”

McCrispy Strips, produsul ce merită prima comandă

McCrispy Strips vin acum cu un înveliș reformulat, pe bază de panko, descris ca fiind mult mai crocant. Aici sosul are spațiu să se simtă curat, fără prea multe alte gusturi care să-l acopere. De fapt, acesta pare și motivul pentru care testul Delish le pune pe primul loc.

La capătul celălalt, Bacon Caesar McCrispy adună mai multe straturi: pui, sos Caesar, bacon, ceapă crocantă, salată, roșii și castraveți murați, toate într-o chiflă de cartofi. Sună bogat, dar exact această aglomerație schimbă raportul. Baconul iese în față și lasă mai puțin loc sosului să conducă gustul.

Autorul articolului Delish a spus-o fără ocolișuri.

„Dacă executivii McDonald’s citesc asta, vă rugăm să nu lăsați acest produs să dispară pentru totdeauna.”

Lansarea este o strategie folosită des de marile lanțuri de fast-food. Edițiile limitate sunt menite să țină interesul sus și să testeze dacă un produs are șanse să intre permanent în meniu. Aici, pariul e pe o aromă deja foarte iubită, mutată dintr-un context clasic într-unul mai rapid și mai comod.