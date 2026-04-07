Meghan Markle a încasat o lovitură dură în direct la postul de televiziune Sky News, unde a fost subiectul unui segment critic. Totul a pornit de la ceea ce a fost descris drept un „refuz uriaș” venit atât din partea publicului, cât și a experților regali, transformând o simplă analiză într-o umilință publică.

Un refuz care a durut

Discuția aprinsă din platoul Sky News a vizat, se pare, ultimele mișcări de imagine ale Ducesei de Sussex. În timpul emisiunii, un comentator regal a taxat dur inițiativele recente ale acesteia, catalogându-le drept irelevante pentru publicul larg. E drept că nu este prima oară când Meghan se confruntă cu critici, însă de data aceasta tonul a fost neobișnuit de tăios.

Iar cuvintele folosite au fost grele. Comentatorul a afirmat fără ocolișuri că interesul pentru proiectele lansate de Meghan a scăzut dramatic. „Este o încercare disperată de a rămâne relevantă, dar publicul pur și simplu nu mai este interesat”, s-a auzit în direct, o declarație care a fost rapid preluată de presa britanică.

„Să fim serioși”

Analiza nu s-a oprit aici. Criticile au continuat, vizând natura comercială a noilor sale proiecte (inclusiv brandul ei de lifestyle lansat recent). S-a pus sub semnul întrebării dacă astfel de activități sunt potrivite pentru un membru al familiei regale, chiar și pentru unul care a renunțat la îndatoririle oficiale.

Momentul culminant a fost atins când același expert a adăugat: „Vorbim despre gemuri și prosoape de bucătărie. Să fim serioși, nu este ceea ce te aștepți de la o ducesă”.

O lovitură sub centură,

Contextul unui conflict nesfârșit

Numai că acest episod nu poate fi privit izolat. El se înscrie într-un lung șir de tensiuni între Ducii de Sussex și o parte a presei, în special cea din Marea Britanie. De la plecarea lor din Regat, fiecare mișcare le-a fost analizată la microscop, iar criticile au devenit o constantă. Dar ce înseamnă, pe bune, un „snub” regal în 2024? V-ați gândit vreodată cum se măsoară așa ceva?

Se pare că, pentru unii, orice pas făcut de Meghan Markle în afara protocolului strict este considerat o greșeală. Acest „refuz” menționat la Sky News pare să fie mai degrabă o percepție a comentatorilor decât un fapt măsurabil, dar impactul mediatic este, fără îndoială, real și dureros pentru imaginea ducesei.