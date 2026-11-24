MedLife a anunțat că, după zece zile de mers pe Via Transilvanica, participanții la un studiu au avut, în medie, colesterolul LDL mai mic cu 15% și trigliceridele mai mici cu aproximativ 10%. Rezultatele privesc grupul studiat, nu arată că orice persoană care face același traseu va avea aceleași schimbări.

Studiul a cuprins 62 de persoane cu vârste între 20 și 70 de ani, testate înainte și după traseu. MedLife a făcut cercetarea împreună cu Asociația Tășuleasa Social și Unlock Research și a comunicat rezultatele pe 24 noiembrie 2026.

Câți participanți au avut valori mai bune la analize

Înainte de traseu, 38% dintre participanți aveau cel puțin una dintre valorile urmărite prea mare: colesterol total, LDL sau trigliceride. După cele zece zile, ponderea era de 12%, potrivit MedLife. Dintre cei 23 de oameni care porniseră cu valori crescute, 16 aveau toate cele trei valori în limite normale la testarea finală.

Pe lângă scăderea LDL și a trigliceridelor, colesterolul total a scăzut în medie cu 9%, iar HDL, numit și colesterol „bun”, a crescut în medie cu 5%. Mediile descriu grupul, nu cât s-a schimbat analiza fiecărei persoane.

Participanții au completat și un chestionar despre felul în care se simțeau. Scorul pentru stresul resimțit ca mobilizator a crescut cu 7%, iar cel pentru stresul apăsător a scăzut cu 14%. Acestea sunt schimbări ale scorurilor din chestionar, nu procente de oameni care au scăpat de stres.

Cât au mers și când au fost făcute analizele

Regulile proiectului cereau cel puțin 150 de kilometri în zece zile consecutive; zilele de mers separate nu puteau fi adunate. Participanții își alegeau locul de plecare, ritmul și destinația și puteau merge mai mult. MedLife nu a publicat câți kilometri a parcurs fiecare, așa că 150 de kilometri nu reprezintă distanța exactă făcută de toți.

Înscrierea era deschisă adulților și presupunea un formular, un chestionar de eligibilitate și, pentru cei care îndeplineau criteriile, un interviu telefonic. Aceștia urmau să fie contactați în cel mult 48 de ore de la înscriere. Analizele inițiale erau făcute cu cel mult cinci zile înainte de plecare, iar cele finale în cel mult 72 de ore după traseu.

Anunțul de lansare din 30 iulie 2026 descria comparația dintre testele și evaluările făcute înainte și după mers. Datele urmau să fie analizate fără numele participanților. Etapa de mers s-a încheiat la sfârșitul lunii septembrie; pe 28 octombrie, MedLife încă analiza datele.

Ce nu arată schimbările de după traseu

Studiul a urmărit aceiași oameni înainte și după efort, fără ca MedLife să descrie un grup de comparație. Compania nu a arătat nici cum au fost urmărite alimentația, greutatea sau tratamentele în cele zece zile. Prin urmare, scăderile observate nu pot fi puse doar pe seama mersului pe jos, iar cei 150 de kilometri nu sunt o țintă medicală pentru toată lumea.

MedLife nu a publicat raportul complet, calculele din spatele mediilor procentuale ori rezultatele fiecărui participant. Nu a comunicat nici câți oameni au renunțat, un bilanț al problemelor medicale sau analize făcute după testarea finală. Deocamdată, rezultatele arată cum arătau valorile grupului la cel mult 72 de ore de la încheierea traseului, nu dacă schimbările s-au păstrat.