Imagini din sala de sport, mesaje despre „înapoi la treabă” și apariții impecabile la câteva săptămâni după naștere au readus în discuție o presiune pe care multe femei o resimt în tăcere: așteptarea de a reveni rapid la corpul, ritmul și energia de dinainte. De această dată, discuția a pornit după ce boxerul Tommy Fury a publicat o fotografie cu logodnica sa, Molly-Mae Hague, în echipament sportiv, la patru săptămâni după ce a născut.

Cazurile sunt cronologic și tematic apropiate, fapt ce le face apăsătoare pentru o mamă în recuperare: Molly-Mae Hague a fost fotografiată la sală la mai puțin de patru săptămâni după nașterea fiului ei, Midas; Ellie Goulding (39 de ani) a postat exerciții cu greutăți la trei săptămâni postpartum; Cardi B (33 de ani), mamă a patru copii, a urcat 80 de etaje pe un aparat de step la doar opt zile după naștere, iar Sienna Miller (44 de ani) a revenit la promovări la trei săptămâni după ce a adus pe lume un bebeluș luna trecută.

Dacă sunteți în perioada post-partum și vă confruntați cu aceste comparații, aspectul important nu este cât de repede a revenit altcineva la sală. Ceea ce contează este că Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) recomandă să nu faceți exerciții fizice intense înainte de controlul de șase săptămâni. Aceasta înseamnă că postările cu antrenamente intense la opt zile, trei săptămâni sau patru săptămâni apar toate înaintea pragului de siguranță.

Foto: Facebook/Sorry Molly

Ce arată postările și ce ascund celebritățile

Tommy Fury a scris pe Instagram despre Molly-Mae Hague: „Atât de mândru de fata mea, după ce a născut acum patru săptămâni s-a și întors să rupă sala de sport.” Iar Ellie Goulding (39 de ani), cântăreață, a însoțit imaginea cu greutăți cu un mesaj foarte scurt: „Înapoi la treabă din nou.”

Mesajele par simple, însă pentru multe femei ele se suprapun peste o realitate complet diferită: tampoane de sân, lipsă de somn, corp obosit, program fragmentat. Clare Foges, autoare la Dailymail și mamă a patru copii de opt, șase, cinci și doi ani, a identificat problema esențială. Ea scrie că aceste postări întrețin ideea că femeile „ar trebui să fie înapoi la sală imediat după ce au născut”.

Există și un alt aspect. Condițiile nu sunt egale pentru toată lumea. Clare Foges observă că femeile celebre nu arată „bonele din fundal, menajera care aspiră și curăță, asistenții care comandă cumpărăturile”. Pentru o mamă obișnuită, care împarte noaptea în bucăți de somn și ziua în hrăniri, acest context schimbă complet percepția. Se vede doar rezultatul lustruit, nu și întregul decor.

Recomandarea de șase săptămâni are un motiv medical

Critica adusă de Clare Foges nu este doar de natură emoțională, ci și practică. Ea reamintește că NHS recomandă femeilor să nu facă exerciții fizice până la controlul de șase săptămâni, „în parte deoarece hormonul relaxină (care relaxează articulațiile) este încă în corp luni de zile după naștere, punând femeile la un risc mai mare de rănire”. Aceasta este diferența importantă dintre un selfie motivațional și viața reală: corpul dumneavoastră încă se reface, chiar dacă rețelele sociale sugerează că ar trebui deja să performați.

Practic, dacă vedeți online antrenamente intense foarte devreme după naștere, nu le considerați un program personal. Raportul este clar: recomandarea este de șase săptămâni, iar exemplele care circulă acum sunt la opt zile, trei săptămâni și patru săptămâni, deci înainte de acel moment. Aceasta nu înseamnă să judecați alegerile altor femei, ci pur și simplu să nu transformați feed-ul în standard medical.

Potrivit Dailymail, controversa a apărut tocmai din acest motiv: nu pentru că o mamă a mers la sală sau a revenit la muncă, ci pentru că milioane de oameni văd astfel de imagini ca pe un model de recuperare „corectă”. Și, în perioada aceea fragilă, comparația produce un impact rapid.

Presiunea reală influențează atât corpul, cât și starea mentală

Clare Foges afirmă direct că există și „impactul mental pe care aceste tipuri de postări îl au asupra mamelor obișnuite care se luptă în mlaștina de tampoane de sân îmbibate și zero somn”. Este o formulare directă, dar foarte recognoscibilă. Multe dintre noi nu simțim dorința de „revenire”, ci doar nevoia unei ore legate de somn și a cuiva care să țină copilul cât timp facem un duș.

„Milioane de tineri văd postările lui Molly-Mae și Tommy ca un model pentru propriile vieți. Așa că atunci când o proaspătă mamă o vede pe ea celebrată pentru că face exerciții atât de curând, ar putea concluziona că și ele ar trebui să-și încredințeze bebelușul celui mai apropiat adult responsabil și să meargă la sală.”

Dacă vă surprindeți comparându-vă, un filtru util este acesta: postarea altcuiva nu reprezintă o obligație pentru dumneavoastră și nici o dovadă de ambiție. În perioada post-partum, grija de sine poate însemna odihnă, mai puțină presiune și răbdare cu un corp care a trecut printr-o transformare importantă, nu un sprint către „normal”.

Ce puteți face, concret, când simțiți presiunea comparației

Din tot ce reiese aici, rezultă câțiva pași simpli și sănătoși. Primul: luați ca reper controlul de șase săptămâni, nu postările cu hashtag-uri motivaționale. Al doilea: dacă un cont vă face să vă simțiți insuficientă exact într-o perioadă în care aveți nevoie de blândețe, luați o pauză. Chiar și temporar. Al treilea: comunicați partenerului clar de ce aveți nevoie. Nu motivație despre „revenire”, ci ajutor real, timp de somn și spațiu de refacere.

Iar pentru influenceri care vorbesc despre maternitate, miza este și mai mare. Clare Foges o spune fără ocolișuri: „oamenii care își petrec viețile generând conținut pentru rețelele sociale au niveluri uriașe de influență și cu această influență vine responsabilitatea”. Un mesaj mai responsabil ar arăta și partea nevăzută: recuperarea, sprijinul primit, zilele dezordonate, nu doar fotografia din oglindă.

„Este un capitol relativ scurt și prețios al vieții: nu vă grăbiți să-l părăsiți. Sala de sport poate aștepta.”

Această frază, venită de la Clare Foges, rămâne poate un antidot eficient pentru agitația de pe internet. Șase săptămâni este pragul recomandat de NHS înainte de exerciții fizice, iar hormonul relaxină poate rămâne în corp luni de zile după naștere.