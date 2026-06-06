Cindy Kimberly, model și antreprenoare cu peste 7 milioane de urmăritori pe Instagram, a stârnit un val de îngrijorare printre fani după o ședință foto recentă. Într-o serie de imagini în care apare într-o ținută sumară de inspirație anii ’90, silueta ei extrem de fragilă a atras atenția internauților, în ciuda descrierii ironice despre mâncare pe care a ales să o folosească.

Știi momentul ăla când dai scroll pe telefon și te simți copleșită de perfecțiunea altora? Ei bine, realitatea din spatele filtrelor este adesea mult mai complicată, iar presiunea de a arăta într-un anumit fel lovește chiar și în femeile pe care le considerăm etaloane de frumusețe. Dincolo de haine de designer și vacanțe exotice, tulburările de alimentație rămân un subiect dureros pe care puține vedete au curajul să îl abordeze deschis.

Reacția fanilor la imaginile controversate

În noiembrie 2025, tânăra de 27 de ani a publicat fotografii în care purta doar o bustieră albă și pantaloni scurți din satin negru cu inserții de dantelă. Și deși ținea în mână o cafea și o țigară neaprinsă, vorbind în descriere despre prăjituri și burgeri, urmăritorii ei nu au fost deloc convinși de acest mesaj aparent relaxat.

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Așa cum semnalează Theblast într-un articol publicat recent, contrastul dintre glumele despre mâncare și talia ei extrem de subțire a generat reacții mixte în secțiunea de comentarii. Un mesaj care a strâns rapid zeci de aprecieri a punctat exact temerea generală a publicului.

„Ești de-a dreptul uimitor de frumoasă. Te rog, ai grijă de sănătatea ta, nu mai ai nevoie să pierzi în greutate!” – Urmăritor anonim, Instagram

Alții, în schimb, au continuat să îi valideze aspectul, numind-o perfectă sau lăudându-i fața de înger. Iar aici intervine exact capcana rețelelor sociale cu care ne luptăm și noi, femeile obișnuite, în fiecare zi, încercând să navigăm printre mesaje contradictorii despre cum ar trebui să arate un corp sănătos.

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Prețul celebrității și lupta cu standardele nerealiste

Tânăra, care a devenit virală în 2015 după ce Justin Bieber a postat o poză cu ea întrebând cine este, și-a construit între timp un imperiu online și propriul brand de haine, LOBA Woman. Dar succesul a venit la pachet cu o presiune imensă. Într-un interviu acordat revistei Galore anul trecut, Cindy a fost extrem de sinceră despre demonii cu care se confruntă.

„Categoric cad victimă standardelor de frumusețe insuflate nouă de rețelele sociale. Atât rețelele sociale, cât și modelingul au contribuit la luptele mele cu o tulburare de alimentație. Acum, cu lumea reală simțindu-se ca o fantezie din cauza telefoanelor noastre, încerc să petrec mult timp departe de rețelele sociale.” – Cindy Kimberly, Model și antreprenoare

Că declarația ei parcă ne pune o oglindă în față? Când chiar și o femeie care dictează tendințele recunoaște că aplicațiile de pe telefon îi fac rău, poate că e momentul să ne reevaluăm propriul consum de online și să fim mai blânde cu noi înșine.

Tânăra continuă să își promoveze brandul, pozând recent în Japonia într-o rochie albă decoltată și, cu altă ocazie, într-un costum de baie roz la o benzinărie. Rămâne însă de văzut dacă discuțiile tot mai dese despre sănătatea mintală a modelelor vor reuși să schimbe cu adevărat standardele toxice din industria modei, sau dacă totul se va rezuma la simple comentarii îngrijorate lăsate pe internet.