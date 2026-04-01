Anne Hathaway și Meryl Streep au început în forță turneul de promovare pentru mult-așteptatul film „The Devil Wears Prada 2”, programat pentru lansare în 2026. Cele două actrițe au avut două apariții în Mexico City, luni și marți, dar un detaliu de beauty a captat atenția tuturor: manichiura lui Hathaway.

Un detaliu „diabolic” pe unghii

Nu vorbim despre o manichiură oarecare.

La o privire mai atentă, unghiile actriței dezvăluie un detaliu plin de semnificație. Este vorba despre o manichiură micro-French, scurtă și îndrăzneață, care a înlocuit clasicul vârf alb cu un roșu intens. O aluzie directă la tocul stiletto „diabolic” asociat atât de strâns cu filmul. V-ați fi gândit că un detaliu atât de mic poate spune o poveste atât de mare?

Artista locală din spatele creației

Și cine este creatoarea acestui look? Ei bine, este o artistă locală. Sara Roomer, nail artist din Mexico City, a fost cea care a avut privilegiul de a se ocupa de unghiile vedetei de la Hollywood. Ea a postat pe Instagram despre această experiență, fiind, e drept, copleșită de emoție.

„Încă nu-mi vine să cred că i-am făcut unghiile lui Anne Hathaway ieri! 👑👠 Setul a fost o manichiură French roșie care s-a potrivit perfect cu ținutele pe care le-a ales pentru a promova The Devil Wears Prada 2 în Mexico City”, a scris Roomer în postarea sa.

Look complet, de la unghii la buze

Numai că manichiura nu a fost singurul element roșu din peisaj. Look-ul a fost completat de un ruj roșu la fel de îndrăzneț, creat de makeup artistul Gucci Westman. Acesta a folosit propriul său brand, Westman Atelier, combinând două nuanțe de ruj mat Lip Suede: Pip și Ma Biche. O alegere inspirată (și o strategie de marketing excelentă pentru propriul brand), care a legat vizual întregul look.

O temă cromatică pentru întregul turneu

Hai să fim serioși, nimic nu e lăsat la voia întâmplării într-un astfel de turneu de presă. Roșul pare să fie, fără îndoială, tema cromatică a acestei campanii de promovare. De la paiete și satin, la cizme și costume, cele două actrițe au adus un omagiu personajelor lor fictive, arătând impecabil.

Iar acest lucru înseamnă că ne putem aștepta la și mai multă inspirație de culoare purpurie în săptămânile ce urmează.