Știi momentul ăla când te uiți la o fotografie și pur și simplu refuzi să crezi ce scrie în buletinul omului respectiv? Fix asta au pățit fanii prezenți zilele trecute la Niagara Falls Comic Con din Ontario, Canada. Actorul și fostul campion de culturism Lou Ferrigno a apărut la eveniment demonstrând că la 74 de ani poți arăta cu decenii mai tânăr.

De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că dincolo de mușchi și de faima globală, povestea omului care i-a dat viață lui Hulk este o lecție superbă despre reziliență, despre cum poți transforma o vulnerabilitate uriașă în cea mai mare putere a ta. Și, să fim serioase, e și o doză bună de motivație să nu mai sărim peste ora de mișcare din programul nostru aglomerat.

Cum a ajuns un copil timid să fie simbolul puterii

Îmbrăcat super relaxat, într-un tricou polo maro pe corp și blugi, Lou a zâmbit, a flexat și a pozat exact ca în vremurile bune. Păstrează și acum fizicul puternic care atrăgea privirile directorilor de casting în urmă cu aproape 50 de ani.

Recomandări Povestea emoționantă a familiei lui Bob Saget. Ce s-a întâmplat cu cele trei fiice ale actorului

Dar lucrurile stau puțin diferit față de cum ne imaginăm noi succesul peste noapte. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material publicat recent, Ferrigno nici măcar nu a fost prima opțiune pentru rolul supereroului cu pielea verde din serialul fenomen difuzat între 1977 și 1982. Inițial, producătorii îl aleseseră pe Richard Kiel, actorul uriaș cunoscut pentru rolul negativ Jaws din seria James Bond.

„Era anul 1977. Filmau pilotul pentru Incredible Hulk. Richard Kiel trebuia să îl joace pe Hulk, dar regizorul a venit într-o zi pe platou și a spus că el nu este Hulk. Richard Kiel era înalt, dar nu era suficient de musculos.” – Lou Ferrigno, actor

Iar de aici, destinul a preluat controlul. Producătorii au realizat că au nevoie de forță pură, au organizat un casting național și așa au dat de el. A dat o probă pentru a arăta emoție, iar restul e istorie de televiziune alături de regretatul Bill Bixby.

Recomandări Imaginea care a facut inconjurul internetului. Cum a reactionat modelul de 31 de ani la comentarii

Lupta din spatele ecranului

Pentru Lou, personajul ăsta uriaș și verde nu a fost niciodată doar o bandă desenată. Actorul a vorbit mereu deschis despre copilăria lui deloc ușoară. A suferit o pierdere severă a auzului din cauza unei infecții la ureche pe când era doar un bebeluș.

Asta l-a marcat profund.

„Eram introvertit în copilărie, luat peste picior și bătut. Eram frustrat pentru că eram slab și nu puteam să mă apăr. M-am gândit că dacă aș fi puternic ca Hulk aș putea să mă apăr. Hulk nu este doar un monstru, el este sensibil și m-am identificat cu asta.” – Lou Ferrigno, actor

Cât de des auzim bărbați puternici vorbind atât de asumat despre sensibilitate? Fix această vulnerabilitate a dat umanitate personajului și l-a făcut iubit în toată lumea.

Recomandări Angelina Jolie, apariție rară alături de fiul ei, Pax. Actrița a jucat pickleball

Și chiar dacă azi generațiile noi îl știu pe Hulk din filmele Marvel cu Mark Ruffalo pline de efecte speciale, Lou își păstrează umorul. A glumit spunând că știe că efectele CGI sunt așteptate azi în filme, doar că un Hulk generat de computer nu poate da autografe. Ba chiar a avut apariții cameo în filmele din 2003 și 2008, unde a și împrumutat vocea personajului.

Ce urmează pentru actor

Dacă te gândeai că la 70 și ceva de ani omul se retrage la pensie, te înșeli. Actorul tocmai a terminat filmările pentru filmul Scorpion King 4, care ar trebui să apară în noiembrie 2026. Va juca și și în comedia Moms’ Night Out de la Warner Bros.

Până la urmă, energia nu ține cont de buletin. Nu știm exact ce roluri va aborda în viitor, dar lecția lui rămâne valabilă pentru noi toate. Așa cum a spus chiar el, fiecare dintre noi are un mic Hulk în interior, acea forță ascunsă la care apelăm fix atunci când simțim că nu mai putem.