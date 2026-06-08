Modelul britanic Penny Lane, în vârstă de 31 de ani, a reușit să oprească internetul în loc după apariția ei pe podiumul de la Miami Swim Week 2026. A defilat cu o atitudine debordantă într-un costum de baie negru transparent pentru Sports Illustrated Swimsuit, dar adevărata senzație a venit abia a doua zi, pe Instagram.

https://x.com/TaraBull/status/2061825163012751367

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Ai simțit vreodată presiunea aia absurdă când probezi un costum de baie nou și parcă nimic nu stă cum trebuie? Ei bine, reacția lui Penny este exact doza de încredere de care avem nevoie vara asta. Dincolo de defilarea impecabilă, ea ne arată că a-ți accepta formele generoase cu umor și relaxare este cea mai bună alegere pe care o poți face pentru tine.

Umor și forme asumate pe Instagram

După ce imaginile de pe podium au devenit virale, blonda a postat un clip cu prietenele ei, purtând un micro-bikini portocaliu strălucitor. Și pentru că topul minuscul abia îi acoperea bustul generos, comentariile nu au întârziat să apară. Numai că Penny nu s-a supărat absolut deloc.

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Ba chiar s-a amuzat copios când un fan a lăsat un comentariu genial care face trimitere la o vorbă celebră.

„Când viața îți dă pepeni.” – Fan pe Instagram

Gluma a strâns rapid aprecieri, iar postarea în sine a adunat peste 19.000 de like-uri din partea comunității ei online. Iar Penny a intrat și ea în jocul comentariilor, lăudându-și prietenele care o însoțeau la plajă.

„Fără minciună, femeile astea sunt cei mai cool și sexy oameni pe care îi cunosc!” – Penny Lane, Model

De ce o iubesc fanii atât de mult

Modelul britanic născut în Cheshire are puțin peste jumătate de milion de urmăritori, printre care se numără gimnasta Olivia Dunne și cântăreața country Jessie James Decker. Dar succesul ei nu a picat din cer. După cum am aflat dintr-un articol publicat recent de Theblast, editorii de la revista americană au remarcat-o încă din 2024 pentru mesajul ei puternic de acceptare.

„Ea își folosește propria călătorie personală în industria de modeling pentru a-i susține pe alții, promovând cu pasiune incluziunea. Suntem atât de încântați să vedem ce va face în continuare!” – MJ Day, Sports Illustrated Swim

Pe podiumul de la Miami, ea a defilat și într-un costum retro cu buline, zâmbind larg și debordând de energie pozitivă. Fanii de pe Twitter au fost în delir, unul dintre ei notând-o cu „10/10” pentru aspect, ținută și atitudine.

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Să fim serioase, fix atitudinea contează cel mai mult.

Ce învățăm din asta pentru vara noastră

La fel ca Penny, care a mulțumit public echipei pentru „cea mai tare experiență cu cei mai buni oameni”, e momentul să ne bucurăm mai mult de corpul nostru așa cum este el. Fără scuze, fără filtre inutile și fără frica de comentarii răutăcioase. Rămâne de urmărit ce campanii viitoare îi va pregăti celebra revistă în următoarele luni, dar până atunci, lecția ei este extrem de clară. Data viitoare când mergi la mare, pune pe tine costumul ăla în care te simți bine, ia-ți prietenele și bucură-te de soare, pentru că încrederea e cel mai bun accesoriu pe care îl poți purta.