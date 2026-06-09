Katie Holmes a strălucit la cina artiștilor de la Festivalul Tribeca, dar motivul zâmbetului ei larg este cel care a aprins cu adevărat imaginația tuturor. Actrița în vârstă de 47 de ani a confirmat reuniunea pe ecrane cu Joshua Jackson, fostul ei partener din „Dawson’s Creek” și iubitul ei din tinerețe.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să te reîntâlnești cu prima ta iubire, la zeci de ani distanță, și să trebuiască să lucrați împreună la un proiect important? Fix prin asta trece acum Katie, iar povestea lor ne amintește că viața la maturitate poate fi la fel de plină de surprize ca la 20 de ani.

Au trecut fix 25 de ani de când cei doi formau unul dintre cele mai iubite cupluri, atât pe micul ecran, în rolurile lui Joey și Pacey, cât și în viața reală. Între timp, viețile lor au luat-o pe căi complet separate.

Recomandări Katie Holmes și Joshua Jackson, împreună pe covorul roșu la premiera „Happy Hours”. Prima apariție publică după o pauză.

O apariție impecabilă pe covorul roșu

La evenimentul Chanel, actrița a demonstrat că un stil clasic nu dă greș niciodată. A purtat o ținută din cap până în picioare semnată de celebra casă de modă, cu un top lejer din în și pantaloni negri cu talie înaltă, accesorizată cu o curea din piele vișinie. Iar tenul ei radiant a ridicat multe semne de întrebare printre fani. Oare strălucirea vine doar de la o rutină bună de skincare sau are legătură cu noul ei coleg de platou?

O publicație americană prestigioasă, Hellomagazine a relatat recent cum a decurs această revedere pe care nimeni nu o mai aștepta. Noul lor proiect se numește „Happy Hours”, un film scris și regizat chiar de Katie, care spune povestea a doi foști iubiți din liceu care se reîntâlnesc întâmplător în New York. Sună cunoscut, ?

Ce spune actrița despre chimia regăsită

Când a pus la punct scenariul, actrița l-a abordat direct pe Joshua, pentru că voia să știe dacă e dispus să se implice.

„Există măcar o șansă? E ceva ce ai vrea să faci?” – Katie Holmes, Actriță și Regizor

Și, spre bucuria tuturor, el a acceptat. reacția publicului a fost una pe măsură, luându-i pe amândoi prin surprindere.

„Sinceră să fiu, a fost neașteptat. Știu că am jucat într-un serial la care s-a uitat multă lume, dar nu am realizat niciodată pe deplin impactul. Încă ne ia pe toți prin surprindere.” – Katie Holmes, Actriță și Regizor

Dar lucrurile stau puțin diferit acum. Nu mai sunt adolescenții de altădată, ci adulți care văd viața cu alți ochi. Katie a mărturisit că au dorit să arate laturi diferite ale lor și să nu mai portretizeze acei oameni pentru care sunt cunoscuți.

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Dragostea la vârsta mijlocie nu trebuie ascunsă

Dincolo de nostalgia anilor 90, mesajul din spatele acestui nou film este unul extrem de puternic pentru noi, femeile.

„Este important să spunem povești de dragoste care au loc în multe capitole diferite ale vieții unei persoane. Ai voie să te îndrăgostești la vârsta mijlocie. acest lucru este puțin subreprezentat.” – Katie Holmes, Actriță și Regizor

Chimia lor profesională a rămas intactă.

Katie povestește că se regizează reciproc fără măcar să fie nevoie să o spună cu voce tare. Dacă această reuniune profesională se va transforma din nou într-o poveste de iubire în viața reală, așa cum speră fanii de pe rețelele sociale. Până la premiera filmului, producția se află în plină desfășurare pe străzile din New York, iar camerele de luat vederi urmăresc fiecare pas al celor doi actori.