Bob Saget ar fi împlinit 70 de ani duminică. Regretatul actor de comedie, pe care noi toate l-am iubit pentru rolurile calde din producții precum „Fuller House” și „How I Met Your Mother”, s-a stins din viață la doar 65 de ani în anul 2022, în urma unei lovituri accidentale la cap.

Dincolo de cariera sa impresionantă pe ecrane, adevărata lui moștenire nu se măsoară în audiențe TV, ci în familia pe care a lăsat-o în urmă. Sinceră să fiu, felul în care cele trei fiice ale sale și văduva actorului au reușit să rămână unite după această pierdere subită ne oferă o lecție superbă despre reziliență. Relația lor ne arată exact cum iubirea poate ține o familie laolaltă chiar și în cele mai negre momente.

Știm deja contextul trist al dispariției sale. Actorul a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel pe 9 ianuarie 2022, o veste care a șocat o lume întreagă, mai ales că el se afla în plin turneu de stand-up comedy la acel moment. Autopsia a confirmat ulterior că decesul a survenit în urma unui traumatism cranian contondent, provocat cel mai probabil de o cădere.

Recomandari Povestea emoţionantă a Silvanei Riciu și o apariţie neașteptată în ziua despărțirii de lon Drăgan

O legătură dincolo de cuvinte

Bob a avut trei fețe din prima căsătorie cu Sherri Kramer: Aubrey, Lara și Jennifer. Iar lucrurile stau puțin diferit față de alte familii celebre de la Hollywood. Niciuna dintre ele nu a ales lumina reflectoarelor sau actoria, preferând în schimb să moștenească latura creativă a tatălui lor prin artele vizuale. Aubrey se concentrează pe pictura în ulei, Lara lucrează cu obiecte naturale, vopsele și sticlă, iar mezina Jennifer preferă să stea complet departe de ochii publicului.

Într-un material emoționant publicat recent de Hellomagazine, aflăm exact cât de mult însemnau fetele pentru celebrul lor tată.

„[Fiicele mele] sunt cei mai buni oameni pe care îi cunosc. Ele sunt lumina vieții mele. Sunt un om norocos prin faptul că toate cele trei fiice ale mele sunt excepționale. Ființe foarte elevate, oameni foarte inteligenți, foarte minunați și foarte geniali, foarte frumoși. Toate sunt artiste.” – Bob Saget, Actor

Cum au mers mai departe

Te-ai întrebat vreodată cum reușește o familie să navigheze prin doliu atunci când toată lumea se uită la ei? Ei bine, sprijinul reciproc a fost cheia. Fetele au devenit un stâlp de susținere real pentru văduva actorului, prezentatoarea TV Kelly Rizzo.

„Cele trei sunt pur și simplu totul pentru mine pentru că ele au fost totul pentru el. Să le țin aproape, cu adevărat, înseamnă totul.” – Kelly Rizzo, Prezentatoare TV

Și dragostea pe care i-au purtat-o este evidentă. La prima Zi a Tatălui petrecută fără el, Lara a postat un mesaj sfâșietor, care ne amintește tuturor să ne prețuim părinții cât îi avem aproape.

„Tatăl meu nu a fost doar tatăl meu, a fost cel mai bun prieten al meu. Își purta inima la vedere. Nu o ascundea; nu îi era frică de iubire. Tatăl meu m-a învățat că nu contează ce îți aruncă viața în cale, cât de greu, cât de dureros, cât de aparent imposibil este. Asta nu oprește acea iubire. El a ales iubirea, întotdeauna… Te iubesc infinit, tată. Un Paște fericit / La mulți ani de Ziua Tatălui.” – Lara Saget, Artistă

Viața merge înainte, chiar și după pierderi uriașe, iar momentele de bucurie reușesc să își facă loc din nou. La doar zece luni de la trecerea în neființă a tatălui ei, Aubrey s-a căsătorit cu partenerul ei de cursă lungă, Andy Kabel, în Tulum, Mexic. La eveniment a participat și Kelly Rizzo, demonstrând că familia extinsă a rămas profund unită. Moștenirea lui Bob Saget continuă să trăiască prin pânzele și sculpturile fiicelor sale, arătându-ne că spiritul unui părinte nu dispare niciodată cu adevărat.