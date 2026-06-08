Printesa Lilibet tocmai a implinit cinci ani pe 4 iunie, ocazie cu care Meghan Markle a impartasit o imagine adorabila cu micuta ei în gradina. Dar dincolo de petrecerile relaxate din insoritul Montecito, aceasta vârstă aduce o schimbare importanta în viata fetitei.

Te-ai gandit vreodata cum e sa fii copil în familia regala britanica, chiar și de la mii de kilometri distanta? Ei bine, de la vârstă de cinci ani, Lilibet va trebui sa respecte o regula de protocol destul de stricta. Când se va intalni cu regele Charles și regina Camilla, va fi obligata sa faca o reverenta. Iar asta ne face sa ne intrebam cum se impaca viata lejera din California cu rigoarea absoluta de la Buckingham.

Traditia care nu tine cont de distanta

Conform traditiei britanice, copiii regali încep sa aplice aceste reguli de salut exact în jurul acestei varste. Intr-un material publicat recent de Hellomagazine, expertii în protocol explica exact cum functioneaza aceste obligatii pentru cei mici, chiar daca locuiesc peste ocean.

„sigur de la vârstă de cinci ani. Singura persoană în față careia vor face o reverenta sau o plecaciune este suveranul. O alteta regala nu face reverenta unei alte altete regale. Da, exista articole care afirma asta, dar nu este adevarat.” – Marlene Eilers Koenig, expert regal

Și nu e vorba doar de o simpla aplecare ocazionala. Regula spune clar ca reverenta se face prima data când vezi suveranul și încă o data când pleci. Sincer, pare o presiune destul de mare pentru un copil care abia învață sa descopere lumea în ritmul lui.

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Eticheta regala versus viata din California

Pentru copiii printului William, aceste lucruri fac parte din rutina zilnica. Pregatirea începe extrem de devreme, imediat ce cei mici sunt capabili sa stea linistiti la masa.

„Sunt crescuti luand mese formale, mergand la evenimente formale și exersand totul, de la nivelul vocii până la imbracamintea adecvata.” – Myka Meier, expert Beaumont Etiquette

Dar Lilibet creste cu totul altfel. De ziua ei, Meghan a postat o fotografie cu fetita desculta prin gradina casei lor Chateau of Riven Rock, purtand o rochie de vara bej cu flori brodate. Este vorba despre modelul „Lola” de la brandul Cult Gaia, o piesa superba care s-a epuizat rapid din magazine. Fetita și-a accesorizat tinuta cu bijuterii din aur, calcandu-i deja pe urme mamei sale la capitolul stil.

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Ramane totusi o mare necunoscuta în privinta felului în care printul Harry și Meghan Markle vor gestiona aceste lectii de eticheta pentru Lilibet și fratele ei mai mare, Archie, în vârstă de 7 ani. Decizia finala privind educatia lor regala sta exclusiv în mainile parintilor, iar viitoarea lor intalnire cu suveranul britanic va arata exact cat de mult s-au pregatit în secret.