Liceul Splendora a fost închis și securizat de poliție pentru mai bine de două ore marți dimineață, după ce a fost primit un raport despre o posibilă armă în campus. Sute de părinți îngrijorați s-au adunat în apropiere, așteptând vești de la autorități.

Alertă maximă în campus

Totul a început în jurul orei 11:30, când administrația școlii a inițiat procedura de lockdown. Imediat, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de la Departamentul de Poliție al Districtului Școlar Independent Splendora (ISD) și de la Biroul Șerifului din Comitatul Montgomery. Pe bune, situația a escaladat rapid, perimetrul fiind complet izolat.

Panica s-a instalat.

Informațiile inițiale erau neclare, alimentând și mai mult anxietatea părinților care comunicau pe rețelele de socializare.

„Nicio armă nu a fost găsită”

După ore de tensiune, șeful poliției Splendora ISD, Rex Evans, a venit cu primele clarificări. Acesta a confirmat că a existat o amenințare, dar că siguranța elevilor nu a fost pusă în pericol. „Am primit un pont credibil și am acționat imediat pentru a asigura siguranța tuturor elevilor și a personalului. Fiecare protocol a fost urmat la literă. După o percheziție amănunțită, nu a fost găsită nicio armă.”

Dar cum s-a ajuns aici? Se pare că totul a pornit de la un elev care a alertat un profesor (informație încă neconfirmată oficial) despre un alt coleg care ar fi avut o armă în rucsac.

Reacția districtului școlar

Superintendentul districtului, Dr. Jeff Burke, a transmis un mesaj părinților pentru a calma spiritele, subliniind că toate măsurile de siguranță au funcționat corespunzător. V-ați putea imagina spaima acelor părinți care așteptau afară?

„Siguranța elevilor noștri este și va fi întotdeauna prioritatea noastră numărul unu. Le mulțumesc forțelor de ordine pentru răspunsul rapid și profesionist, dar și părinților pentru răbdare și înțelegere în aceste momente tensionate,” a declarat Burke.

Iar așteptarea nu a fost deloc ușoară, mulți părinți criticând lipsa de comunicare în timp real în prima oră a incidentului.

Ce se întâmplă acum?

Lockdown-ul a fost ridicat în jurul orei 14:00, iar elevii au fost eliberați controlat către părinți, care au fost direcționați către un punct de reunificare stabilit la Clădirea Administrativă a Splendora ISD. E drept că a fost o alarmă falsă, dar spaima a fost cât se poate de reală pentru toți cei implicați.

Și totuși, ancheta nu s-a încheiat. Autoritățile investighează acum sursa pontului pentru a stabili dacă a fost vorba de o glumă proastă sau de o neînțelegere, o anchetă care ar putea duce la consecințe legale serioase pentru cel care a pornit totul.