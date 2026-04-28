Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite investighează un focar de Salmonella care s-a extins în 13 state. Până în prezent, au fost raportate 107 îmbolnăviri, dintre care 33 de persoane au necesitat spitalizare, conform datelor oficiale.

Ancheta epidemiologică a indicat o legătură clară între cazuri și contactul cu păsările de curte, precum puii și rațele crescute în gospodării. V-ați gândit vreodată că o găină din propria ogradă ar putea fi sursa unei infecții atât de serioase?

Focarul se extinde în 13 state

Infecțiile au fost identificate într-o arie geografică largă, acoperind 13 state americane, iar primele cazuri au apărut la începutul acestui an. Specialiștii avertizează că numărul real al persoanelor infectate este, cel mai probabil, mult mai mare, deoarece mulți oameni cu simptome mai ușoare nu ajung la medic și, asa ca, nu sunt testați sau raportați.

Cifrele sunt, cel mai probabil, subestimate.

Ancheta este în plină desfășurare pentru a identifica distribuitorii comuni de păsări vii, însă mulți dintre cei bolnavi au raportat că au obținut păsările (în special pui și rațe) din diverse surse, inclusiv magazine agricole locale, site-uri web sau chiar de la rude.

Păsările de curte, sursa principală

Cum vine asta? Simplu. Chiar dacă păsările par perfect sănătoase și curate, ele pot purta bacteria Salmonella în intestine și o pot elimina prin excremente, contaminând astfel mediul înconjurător – cușca, solul, recipientele de apă și hrană.

Iar oamenii se pot infecta foarte ușor dacă ating păsările sau orice din mediul lor și apoi își duc mâinile la gură. „Păsările pot părea curate și sănătoase, dar pot purta bacterii Salmonella care ne pot îmbolnăvi”, a declarat un oficial CDC. „Este esențial să ne spălăm pe mâini imediat după ce atingem păsările sau orice din mediul lor.”

Copiii, cei mai vulnerabili

Datele colectate de CDC arată un tablou îngrijorător. Aproape o treime dintre cei bolnavi sunt copii cu vârsta sub 5 ani. Această grupă de vârstă este deosebit de vulnerabilă la infecții severe din cauza sistemului imunitar încă în dezvoltare.

Și, hai să fim serioși, copiii sunt mult mai predispuși să îmbrățișeze sau să sărute animalele drăgălașe, fără a conștientiza riscurile. „Nu lăsați copiii sub 5 ani să atingă puii, rațele sau alte păsări de curte. si, nu îi lăsați să se joace în zonele unde trăiesc păsările”, se mai arată în avertismentul autorităților sanitare.

Recomandările CDC pentru proprietari

Pentru a preveni răspândirea infecției, CDC a emis o serie de recomandări clare pentru toți cei care cresc păsări în curte. Hai să vedem care sunt principalele sfaturi:

Spălați-vă întotdeauna pe mâini cu apă și săpun imediat după ce atingeți păsările de curte sau orice din mediul în care trăiesc acestea.

cu apă și săpun imediat după ce atingeți păsările de curte sau orice din mediul în care trăiesc acestea. Nu lăsați păsările de curte în casă , în special în zonele unde se prepară sau se consumă mâncare.

, în special în zonele unde se prepară sau se consumă mâncare. Supravegheați copiii în preajma păsărilor. Asigurați-vă că se spală pe mâini după contact și nu îi lăsați să sărute sau să strângă în brațe păsările.

în preajma păsărilor. Asigurați-vă că se spală pe mâini după contact și nu îi lăsați să sărute sau să strângă în brațe păsările. Gestionați ouăle în siguranță. Colectați ouăle frecvent, aruncați-le pe cele crăpate și curățați-le pe cele murdare cu o perie fină sau o cârpă. Gătiți-le întotdeauna complet înainte de a le consuma.

Creșterea popularității fermelor de curte, o tendință accelerată în ultimii ani, aduce cu sine și aceste riscuri, pe care mulți proprietari noi, e drept, le ignoră sau nu le cunosc suficient de bine.