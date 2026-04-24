Kimora Lee Simmons și Betsey Johnson, două nume emblematice ale erei Y2K, și-au unit forțele pentru o campanie de primăvară 2026 care le aduce în prim-plan pe Kimora și pe fiica sa, Ming Lee Simmons. Proiectul a fost lansat chiar vinerea trecută, înaintea Zilei Mamei, și explorează moștenirea stilistică transmisă de la o generație la alta.

O colaborare a titanilor Y2K

La prima vedere, pare o alăturare firească. Două personalități care au definit moda anilor 2000 vin acum cu o propunere ce rezonează puternic cu publicul actual. Campania pune accentul pe familie și pe modul în care stilul este preluat și reinterpretat. Iar vizual, proiectul reușește să îmbine identitatea jucăușă specifică brandului Betsey Johnson cu o estetică mult mai elegantă și modernă.

Moștenirea stilului din generație în generație

Potrivit brandului, ședința foto a fost concepută pentru a sugera că atitudinea, gustul și încrederea nu sunt doar învățate, ci și moștenite și remodelate în timp. E drept că ideea nu e complet nouă, dar execuția este impecabilă. Se vede clar o conexiune autentică între mamă și fiică, dincolo de simpla pozare în fața camerei.

Recomandari Nike anunta concedieri si taie 1.400 de locuri de munca la nivel global

Lucrurile stau, așadar, destul de simplu.

„Trendurile vin și pleacă. Puterea, nu”

Kimora Lee Simmons a avut un cuvânt de spus despre această colaborare (una care celebrează, până la urmă, o perioadă pe care ambele au definit-o). Ea a subliniat importanța de a construi ceva durabil într-o industrie extrem de rapidă. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să reziști decenii în lumea modei?

„Trendurile vin și pleacă. Puterea, nu”, a declarat Kimora. „Când oamenii vorbesc despre Y2K, simt mereu că trebuie să ne amintim de femeile care au construit ceva real, inclusiv Betsey. Ca persoană care și-a croit propriul drum în aceeași eră Y2K pe care a contribuit la definirea ei, știu din proprie experiență ce înseamnă să creezi longevitate într-un spațiu care se mișcă atât de repede, și acesta este motivul pentru care oamenii încă fac referire la el astăzi.”

Recomandari Nigel Sylvester oferă noii Air Jordan 4 de 230 de dolari printr-un joc video

Un mesaj pentru două generații

Campania mizează pe sloganuri directe și memorabile. Mesaje precum „Iconic runs in the family” (Iconicul e de familie) și „Don’t argue with mother” (Nu te certa cu mama) întăresc unghiul generațional fără să complice inutil ideea. Hai să vedem, pe bune, cui se adresează? Conceptul este gândit să atragă atât publicul care își amintește cu nostalgie de era originală, cât și pe tinerii care o descoperă abia acum, prin prisma trendurilor actuale. O mișcare inteligentă, nu-i așa?