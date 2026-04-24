Nike a confirmat o nouă rundă de concedieri, parte dintr-un amplu proces de restructurare. Aproximativ 1.400 de posturi din operațiuni și tehnologie vor fi eliminate la nivel global, o mișcare anunțată intern printr-un memoriu semnat de directorul de operațiuni, Venkatesh Alagirisamy. Cifrele reprezintă mai puțin de 2% din totalul angajaților companiei la nivel mondial.

Planul „Win Now” si primele declaratii

Totul face parte din „următoarea fază” a planului de redresare denumit „Win Now”. Într-o notă internă, conducerea a explicat rațiunea din spatele acestor decizii. „La nivelul întregii companii, am luat măsuri deliberate pentru a ne consolida fundația, a ne ascuți modul în care concurăm și a construi un model conceput pentru a oferi o creștere profitabilă pe termen lung”, a scris Alagirisamy. El a subliniat și rolul departamentelor vizate.

„Operațiunile globale sunt esențiale pentru acest efort.”

Schimbările, spune compania, vizează „simplificarea complexității” în operațiunile globale și crearea unei organizații mai bine adaptate ritmului din sport. Iar planurile de viitor sunt deja trasate. „În următoarele luni, vom continua să evoluăm operațiunile globale pentru a servi mai bine sportivii și afacerea cu mai multă viteză, simplitate și precizie”, a continuat Alagirisamy. „O parte din această muncă se întâmplă acum și mai mult va continua în timp, pe măsură ce ne aliniem echipele, capacitățile și amprenta la nevoile viitoare ale companiei.”

Ce departamente sunt vizate

În săptămânile următoare, vor intra în vigoare mai multe „schimbări semnificative” în cadrul operațiunilor globale. Cum vine asta, mai exact? Acțiunile vor duce la modificări în structura unor echipe, locațiile de lucru și, clar, numărul de personal. E drept că restructurarea atinge mai multe zone cheie.

Una dintre ele este echipa de tehnologie a Nike, care va fi reconfigurată pentru a „ascuți alinierea cu afacerea, a construi echipe mai suple și a accelera ceea ce contează cel mai mult”. Asta înseamnă consolidarea amprentei tehnologice și concentrarea pe două hub-uri strategice – campusul Philip H. Knight din Beaverton, Oregon, și Centrul Tehnologic Nike din India.

O altă modificare vizează modernizarea fabricilor Air Manufacturing Innovation (Air MI) din Beaverton, St. Louis (Missouri) și Vietnam. Se urmărește creșterea rezilienței, eficientizarea proceselor și ajustarea personalului (o mișcare destul de logică, de altfel). Nici brandul Converse nu scapă, reducerile de personal fiind rezultatul mutării unor resurse de producție și inginerie a încălțămintei mai aproape de fabricile partenere.

„O parte din a face lucrul corect este sa fii direct”

Comunicarea pare să fie un punct cheie pentru management în gestionarea acestei perioade dificile pentru angajați. „O parte din a face lucrul corect este să fii direct”, a adăugat Alagirisamy în memoriul intern.

Si totusi, cum vor afla oamenii?

„O altă parte este să ne asigurăm că oamenii sunt tratați cu grijă. Colegii ale căror roluri sunt afectate vor auzi direct de la liderii lor și de la partenerii de resurse umane începând de astăzi și vom lucra pentru a ne asigura că au informații clare și sprijin în această tranziție.”

Contextul financiar si concedierile anterioare

Numai că valul acesta de concedieri nu este primul. În ianuarie, Nike a dezvăluit că aproape 800 de locuri de muncă urmau să fie eliminate prin consolidarea operațiunilor centrelor de distribuție din Tennessee și Mississippi. Câteva săptămâni mai târziu, și Converse a anunțat propriile reduceri, deși numărul exact al celor afectați nu a fost făcut public.

Dar v-ați gândit vreodată cum se reflectă aceste decizii în cifrele reci? În martie, compania a raportat pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2026 un profit net în scădere cu 35%, ajungând la 520 de milioane de dolari, de la 794 de milioane în aceeași perioadă a anului precedent. Câștigul diluat pe acțiune a scăzut la 35 de cenți, de la 54 de cenți. Vânzările nete din perioada respectivă au totalizat 11,3 miliarde de dolari, stagnând față de anul anterior și scăzând cu 3% la un curs valutar neutru.