La gala Baby2Baby din 14 noiembrie 2026, în West Hollywood, Jackie Tohn, Kerry Washington și Taylor Rooks au purtat rochii aurii cu trei detalii diferite: brocart floral, franjuri și flori în relief. Fiecare oferă o idee pentru o ținută de ocazie mai simplă decât una de covor roșu.

În magazinele din România, o rochie scurtă din brocart era afișată la 249,99 lei, iar una midi cu franjuri, la 264 lei, la verificarea din 15 noiembrie 2026. Modelul cu franjuri avea disponibile doar mărimile L și XXL la acea dată.

Brocartul floral poate fi piesa principală

Jackie Tohn a purtat o rochie lungă Markarian din brocart auriu cu flori. Materialul are model țesut în el, iar corsajul cambrat și pliurile din talie dau formă fustei ample.

O variantă mai ușor de purtat este o rochie scurtă din brocart, cu pantofi și bijuterii simple. H&M România afișa la 15 noiembrie o rochie negru-aurie cu flori, corsaj cambrat și fustă evazată, la 249,99 lei, cu opțiunea de adăugare în coș. YOKKO afișa o rochie aurie din brocart floral, decorată cu perle, la 490 lei în loc de 740 lei; pagina oferea notificare pentru revenirea în stoc.

Franjurii dau mișcare unei rochii midi

Kerry Washington a ales o rochie Oscar de la Renta acoperită cu straturi de franjuri aurii, care se mișcau odată cu ea. Sandalele metalice și geanta de mână în nuanță de bronz au completat ținuta.

Pentru o petrecere, franjurii pot rămâne pe o rochie midi, alături de încălțăminte simplă și puține accesorii. Atmosphere Fashion afișa la 15 noiembrie o astfel de rochie aurie la 264 lei, redusă de la 440 lei. Magazinul indica mărimile L și XXL și o promoție până la 30 noiembrie 2026, în limita stocului.

Florile în relief pot rămâne într-o singură zonă

Taylor Rooks a purtat o rochie auriu-șampanie cu flori în relief pe partea de sus și cu panouri brodate care formau o trenă. Olandria Carthen a ales o rochie Pajtim Raci cu aplicații suprapuse, asemănătoare frunzelor aurii, peste un material transparent în nuanța șampaniei.

Într-o ținută fără trenă, florile în relief pot apărea doar pe corsaj sau pe mâneci, lângă o fustă din material mat. Detaliul rămâne vizibil, fără a încărca întreaga rochie.