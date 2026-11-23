Kaufland România a anunțat o nouă colecție Smart Fashion realizată împreună cu designerul Cătălin Botezatu, cu peste 20 de produse la prețuri între 7,99 și 69,99 lei. Pentru cine caută haine, suma de 7,99 lei este prețul de pornire al întregii game, care cuprinde și produse pentru casă, nu un preț anunțat pentru un tricou sau o rochie.

Colecția este destinată magazinelor Kaufland din România și se vinde în limita stocului. Anunțul din 23 noiembrie 2026 nu indică ziua de la care începe vânzarea și nici magazinele în care se găsește fiecare produs.

Ce produse intră în prețurile anunțate

Gama cuprinde tricouri, pantaloni lejeri, rochii cu croială simplă și saboți. Mai sunt anunțate prosoape de bumbac, papuci, pijamale și halate pentru femei și bărbați, accesorii făcute din bambus, lumânări și bețișoare cu parfum. Valer Hancaș, directorul de comunicare al Kaufland România, prezintă colecția drept una cu articole practice, ușor de purtat.

Kaufland a dat un interval de preț pentru toată colecția, nu o listă de prețuri pe produse. Nu a identificat articolul de 7,99 lei și nu a anunțat cât costă separat tricourile, pantalonii, rochiile sau încălțămintea. Nici mărimile și materialele hainelor și încălțămintei din această ediție nu sunt precizate; bumbacul este menționat doar pentru prosoape.

Cum se compară cu edițiile anterioare

În iulie 2026, Kaufland a lansat o colecție de vară cu 25 de articole pentru plajă și vacanță, la prețuri între 4,99 și 84,99 lei. Față de acea ediție, pragul minim anunțat acum este cu 3 lei mai mare, iar cel maxim cu 15 lei mai mic. Colecțiile cuprind însă produse diferite, așa că intervalele nu arată cum s-a schimbat prețul aceluiași articol.

Colaborarea a avut și o ediție pentru sport lansată în aprilie 2025: 19 articole, printre care tricouri, colanți, topuri, pantaloni și pantofi, fiecare în 3-4 culori. Materialele ușoare și respirabile menționate atunci nu descriu automat hainele din noua colecție.

În ediția de toamnă anunțată în octombrie 2024 erau peste 10 piese vestimentare. Gama includea atunci și odorizante pentru mașină și cameră, precum și parfumuri pentru femei și bărbați. Produsele pentru casă nu apar, așadar, pentru prima dată în colaborarea dintre Kaufland și designer.

Ce verifici înainte să cumperi

O pagină de oferte Kaufland valabilă între 28 octombrie și 3 noiembrie 2026 afișa produse Sorbetto, nu articolele din colecția anunțată pe 23 noiembrie. Ea nu poate servi drept listă de prețuri sau de stocuri pentru noua gamă.