Community College of Rhode Island (CCRI) va acorda primele sale diplome onorifice din istorie. Distincțiile vor fi oferite post-mortem judecătorului Frank Caprio și jurnalistei premiate Patrice Wood, în cadrul celei de-a 59-a ceremonii de absolvire, programată pentru 31 mai la Amica Mutual Pavilion.

O premieră pentru colegiu

Este pentru prima dată când instituția acordă astfel de titluri. Președinta CCRI, Meghan Hughes, a subliniat importanța momentului. „Suntem încântați să acordăm primele diplome onorifice ale colegiului judecătorului Frank Caprio și lui Patrice Wood, doi dintre cei mai respectați și iubiți funcționari publici din Rhode Island”, a declarat aceasta.

Peste 1.800 de studenți își vor primi diplomele în cadrul aceluiași eveniment. Iar moștenirea celor doi laureați este menită să îi inspire. „Moștenirea lor de servicii dedicate comunităților noastre și angajamentul lor de a schimba în bine viețile celor din jur întruchipează spiritul CCRI și servește drept inspirație pentru absolvenții noștri în timp ce ei își încep propriile călătorii”, a adăugat Hughes.

Judecătorul cu suflet mare, onorat post-mortem

Frank Caprio, care a încetat din viață în luna mai la vârsta de 87 de ani, a fost judecător municipal șef în Providence timp de aproape patru decenii. A devenit faimos la nivel mondial datorită emisiunii televizate „Caught in Providence”, unde compasiunea sa a impresionat milioane de oameni.

Până la urmă, faima lui a depășit cu mult granițele Americii.

Diploma onorifică va fi acceptată în numele său de către fiul său, David Caprio. Un gest simbolic pentru o carieră dedicată justiției și omeniei.

O jurnalistă premiată, al doilea laureat

Dar cine este al doilea laureat? Patrice Wood este o jurnalistă de la WJAR cu o carieră de peste 40 de ani. E drept că numele ei nu este la fel de cunoscut la nivel internațional, însă realizările sale profesionale sunt remarcabile.

De-a lungul anilor, a primit prestigiosul premiu Edward R. Murrow și a fost inclusă atât în Rhode Island Heritage Hall of Fame, cât și în Silver Circle al Academiei Naționale de Arte și Științe ale Televiziunii (capitolul Boston/New England). O carieră de peste patru decenii în același loc? Da, se poate.

Pe lângă primirea diplomei, Patrice Wood va fi și oratorul principal al ceremoniei de absolvire, adresându-se noii generații de absolvenți.