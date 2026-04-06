Gigantul Google clarifică modul în care utilizează cookie-urile și datele utilizatorilor, punând pe masă o serie de opțiuni clare pentru gestionarea confidențialității. compania folosește aceste informații pentru a livra și a-și menține serviciile, dar și pentru a măsura interacțiunea audienței și a înțelege cum sunt folosite platformele sale.

Servicii si securitate

Principalul scop declarat este funcționalitatea de bază. Google folosește datele pentru a-și livra și întreține serviciile. Aici intră și monitorizarea întreruperilor de funcționare și protecția împotriva spam-ului, a fraudelor și a abuzurilor. E drept că fără acest nivel de colectare, experiența online ar fi mult mai problematică.

Publicitate si continut personalizat

Dar lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de publicitate. Dacă un utilizator alege opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-uri și date suplimentare pentru a dezvolta și îmbunătăți servicii noi. Mai mult, va livra și măsura eficiența anunțurilor publicitare și va afișa conținut personalizat, în funcție de setările fiecăruia.

V-ați întrebat vreodată de ce vedeți anumite reclame? Conținutul și anunțurile personalizate pot include rezultate mai relevante, recomandări și reclame adaptate pe baza activității anterioare din browser (cum ar fi căutările anterioare pe Google).

În schimb, conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum conținutul vizualizat în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația generală. Anunțurile nepersonalizate sunt și ele determinate de conținutul paginii și de locația generală a utilizatorului.

Controlul este la tine

Până la urmă, ce poți alege concret?

Utilizatorii au la dispoziție mai multe variante. Opțiunea „Reject all” înseamnă că Google nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare de personalizare a reclamelor și conținutului. Pe lângă aceasta, există și butonul „More options”, care oferă informații suplimentare și detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate.

Și pentru o transparență completă, compania menționează că experiența poate fi adaptată pentru a fi adecvată vârstei, dacă acest lucru este relevant. Utilizatorii pot vizita oricând adresa g.co/privacytools pentru a-și revizui setările, având la dispoziție documentele „Privacy Policy” și „Terms of Service” pentru informare detaliată.