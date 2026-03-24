Jennifer Lopez pare decisă să readucă în prim-plan un articol vestimentar emblematic al anilor 2000: fusta creion. Artista a fost surprinsă recent la o sesiune de cumpărături în Beverly Hills, alături de fiica sa, purtând o ținută care amintește de stilul versatil „de la 9 la 9”, perfect atât pentru birou, cât și pentru o ieșire în oraș.

O ținută complet neașteptată

La prima vedere, o ținută simplă, dar care ascunde o declarație de stil. J.Lo a combinat un top lejer din satin negru cu o fustă creion neagră, ultra-strâmtă, care îi ajungea până la jumătatea gambei. E drept că pare o alegere curajoasă pentru o zi de shopping.

Iar accesoriile au completat perfect look-ul de angajată stilată după program: o pereche de balerini negri cu vârf ascuțit, ochelari de soare supradimensionați, pătrați, și o geantă neagră miniaturală Lady Dior. Până la urmă, cine a zis că nu poți fi elegantă și la cumpărături?

Nu e singura care mizează pe fusta creion

Numai că Lopez nu este singura care pare să vrea o revenire în forță a fustei creion. Designerii au readus pe podiumuri fustele mulate, sub genunchi, de câteva sezoane bune. Pentru primăvara anului 2026, de exemplu, Anthony Vaccarello a asociat la Saint Laurent fuste negre din piele cu topuri din poplin de bumbac, în timp ce Haider Ackermann a optat pentru interpretări strălucitoare, ca de șarpe, la Tom Ford. Simone Bellotti a oferit, în schimb, o abordare minimalistă la Jil Sander.

Trendul continuă pe podiumuri

Și cel mai recent sezon a demonstrat că fusta creion nu pleacă nicăieri prea curând. Marc Jacobs a continuat să se joace cu proporțiile acestei piese clasice de garderobă office. La Dries Van Noten, Julian Klausner a experimentat cu suprapuneri de imprimeuri (o semnătură a sa), iar Demna a făcut aluzie la rădăcinile Gucci din anii 2000.

O iubire veche pentru J.Lo

Să fim serioși, J.Lo însăși nu este străină de fusta mulată. Deși a purtat-o intens în perioada ei de glorie, atât pe ecran, cât și în viața de zi cu zi, a rămas loială acestui stil de-a lungul anilor.

Cea mai recentă achiziție din colecția sa de fuste creion?

O piesă aqua din brocart de la Willy Chavarria.

Așa că, indiferent dacă ești sau nu personal de acord cu acest look, Jennifer Lopez demonstrează că va rămâne o fană înrăită a fustei creion. Fie că vorbim de o piesă din brocart semnată Willy Chavarria sau de una clasică, neagră, pentru o zi în Beverly Hills, J.Lo dovedește că acest articol vestimentar rămâne o constantă în garderoba sa.