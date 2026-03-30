Valul divorțurilor din showbiz continuă cu un nume complet neașteptat. Cântăreața Oana Pleșa a anunțat că s-a despărțit de soțul ei, Daniel Cornea, la doar doi ani de la o nuntă fabuloasă ce a costat peste 1 milion de euro. Cei doi s-au căsătorit civil în 2023, iar petrecerea din 2024 a fost considerată evenimentul monden al anului.

Motivele despărțirii

Anunțul a șocat lumea mondenă, mai ales că totul părea perfect în relația lor. E drept că, uneori, aparențele înșală. Artista a explicat, ce a dus la această ruptură neașteptată. Cum vine asta, după atâta fast? „Între timp, am și divorțat, așa se întâmplă câteodată. Eram prea tineri, am crescut împreună și ne-am dezvoltat diferit. Eu îmi doream să îmi fac cariera în muzică, iar el pe business”, a declarat Oana Pleșa.

Dar a fost fostul soț de acord cu cariera ei muzicală? Se pare că da. „Ba da, a fost de acord, cred că și acum se bucură pentru mine”, a adăugat artista. Într-un context legat de o piesă de-ale sale, cântăreața a mai spus: „La mine a fost cu un final nefericit, pentru că am divorțat, doar că cred că toți ne regăsim în piesa asta.”

O nuntă de 1 milion de euro

Iar despărțirea este cu atât mai surprinzătoare cu cât nunta lor, organizată în 2024, a fost un adevărat spectacol. Evenimentul a avut loc în Caransebeș și a ținut nu mai puțin de trei zile. Bugetul a depășit 1 milion de euro, iar lista de invitați a fost plină de nume grele din industria muzicală românească.

Petrecerea a fost prezentată de Cătălin Măruță. Pe scenă au urcat, printre alții, artiști precum Vali Vijelie, Georgiana Lobonț, Adrian Minune, Andra și trupa Holograf. V-ați fi imaginat un astfel de final după un început atât de spectaculos?

O poveste de dragoste ca-n filme

Dincolo de fastul evenimentului, povestea lor părea desprinsă din basme. Cei doi s-au cunoscut la Timișoara, unde ambii au studiat la Universitatea Politehnică (Daniel a urmat Topografie și cadastru, iar Oana a terminat cursurile aceleiași universități, dar și pe cele de Psihologie și Sociologie). Până la urmă, parcursul lor educațional a fost similar, dar viziunile de viitor s-au dovedit diferite.

Totul a culminat cu o cerere în căsătorie extrem de romantică, la Paris, în anul 2022. Acum, însă, povestea celor doi a ajuns la final.