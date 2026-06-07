Știi momentul ăla când un fost iubit de care n-ai mai auzit nimic de ani de zile îți dă brusc un mesaj criptic la două noaptea? Cam așa se simte internetul zilele acestea, după ce actorul James Franco a reapărut complet neașteptat pe TikTok. Fără vreun anunț oficial, fără covoare roșii, doar cu patru clipuri video care au devenit instantaneu virale și au strâns deja peste 288.000 de urmăritori confuzi.

https://tiktok.com/@jamesfranco2319/video/7647257750799453453

https://tiktok.com/@jamesfranco2319/video/7647264004066249997

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https://tiktok.com/@jamesfranco2319/video/7647372625647373582

De ce ne captează atenția o astfel de poveste? Pentru că trăim într-o eră în care granița dintre o criză personală reală și o campanie genială de marketing a devenit extrem de subțire. Când un star de la Hollywood iese din vizuina lui doar pentru a posta mesaje alarmante, noi, ca public, suntem prinși la mijloc între empatie și senzația că cineva se joacă cu mintea noastră pentru niște vizualizări.

Revenirea care a ridicat multe semne de întrebare

Contextul e destul de simplu la prima vedere. Franco, pe care îl știm din comedii celebre precum „Pineapple Express„, „This is the End” sau „The Interview”, a stat departe de lumina reflectoarelor în ultimii ani. Iar acum, din senin, fanii l-au găsit pe un cont nou de TikTok, @jamesfranco2319. Numai că primele lui postări nu au fost deloc niște salutări prietenoase de revenire.

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Într-un material publicat recent, jurnaliștii de la Theblast au relatat cum primul său video, apărut în urmă cu doar câteva zile, a creat o adevărată furtună în comentarii. Oamenii pur și simplu nu înțeleg ce vrea să transmită.

„Salutare băieți, sunt James Franco, eu chiar sunt James Franco. Sunt aici la mine acasă. Nu promovez nimic. Fac contul ăsta pentru că se întâmplă niște, se întâmplă niște rahaturi serioase.” – James Franco, Actor

În timp ce vorbește, actorul scrie ceva pe o foaie de hârtie pe care o arată apoi la cameră: @JamesFranco2319. Arată spre cifre și adaugă că e un mesaj „pentru cei care știu”. Dar lucrurile nu se opresc aici.

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Teorii ale conspirației sau o strategie de PR

Hai să fim serioase, pe internet nimic nu rămâne neanalizat. În videoclipurile următoare, confuzia atinge cote maxime. Al doilea clip nu are aproape niciun cuvânt, iar fanii au început să se întrebe dacă nu cumva totul este generat de inteligența artificială. Când cineva l-a întrebat direct asta, răspunsul a venit scurt: „Nu e AI. O să vedeți.”

Dar detaliul care i-a pus pe mulți pe gânduri este lista lui de „following”. Urmărește doar două conturi. Și ambele au legătură cu un proiect numit „The Sunshine Movie”, regizat de Christopher Guiton. Unii utilizatori mai isteți au săpat puțin și au descoperit că actorul joacă în acest film, iar regizorul are postări pe Instagram care sugerează lansări tocmai în toamna lui 2025.

Și totuși, el continuă să pozeze în omul disperat care vrea să fie ascultat. Într-un al treilea clip, având descrierea „Nu ascultă nimeni????”, pare extrem de frustrat.

„Știu cum arată asta. Frate, tipul ăsta are vreo 48 de ani, știi, ok, se bagă în jocul ăsta de pe internet. Nu asta se întâmplă. Nu știu ce să fac. Știi, toată lumea, mă duc și le spun oamenilor, și ei pur și simplu zic că sunt nebun sau mai știu eu ce. O să-mi spună să tac din gură, și eu nu vreau să tac. Vreau ca asta să iasă la iveală.” – James Franco, Actor

Ce putem învăța din toată această dramă

Până la urmă, reacțiile oamenilor sunt cele mai savuroase. O fană i-a scris direct: „Iubitule, avem probleme reale în lume. Spune odată!”. Iar altcineva a punctat o teorie absolut fascinantă despre cum acel 2319 ar putea fi o poveste despre identități digitale care devin conștiente de sine, numind-o „cea mai inteligentă campanie virală”.

Ce poți face tu când dai peste astfel de drame online? Să le privești fix ca pe ceea ce sunt: divertisment pur. E ușor să te lași prinsă în anxietatea altora pe rețelele sociale, mai ales când e livrată sub formă de mister. Dar timpul tău e prețios.

Misterul de pe contul lui James Franco rămâne deocamdată nerezolvat, iar internetul așteaptă cu sufletul la gură următoarea postare. Mingea este acum în terenul actorului, care va trebui destul de curând să dezvăluie dacă e vorba doar despre promovarea unui film independent sau dacă a pregătit o cu totul altă surpriză pentru fanii săi.