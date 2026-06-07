Simone Biles, sportiva americană în vârstă de 29 de ani recunoscută drept cea mai titrată gimnastă din istorie, a ajuns recent pe patul de spital în urma unei urgențe medicale majore. Campioana a publicat pe contul ei de Instagram imagini cu brățările medicale și o captură de ecran a unui monitor de ritm cardiac, mărturisind că a trăit o spaimă cumplită.

Când corpul tău apasă pedala de frână

Știi momentul ăla când tragi de tine până la epuizare absolută, ignorând semnalele fizice doar pentru că ai o agendă plină și responsabilități pe care nu le poți amâna? Ei bine, povestea campioanei ne arată brutal că vulnerabilitatea nu ocolește pe absolut nimeni, nici măcar pe femeile care par construite din oțel. O pauză medicală forțată te obligă să îți schimbi complet perspectiva asupra a ceea ce contează cu adevărat în viața ta de zi cu zi.

Și totuși, ritmul ei de viață a fost unul amețitor în ultima vreme. Gimnasta vine după un succes răsunător la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde a cucerit trei medalii de aur la echipe, individual compus și sărituri, plus un argint la sol. Cu un palmares uriaș de 41 de medalii adunate la Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale de la debutul ei din 2016 de la Rio, corpul ei a fost mereu supus unor presiuni extreme.

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Mesajul de pe patul de spital

Iar detaliile din spatele acestei internări sunt de-a dreptul înfiorătoare. Așa cum detaliază un material publicat recent de Adevarul, sportiva a rupt tăcerea despre momentele critice prin care tocmai a trecut, deși a preferat să păstreze deocamdată misterul asupra diagnosticului exact.

„Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe din viața mea, dacă nu chiar cea mai înfricoșătoare.” – Simone Biles, gimnastă

Dar lucrurile au fost cu atât mai grele cu cât a trebuit să gestioneze spaima singură. Soțul ei se afla în alt oraș (la antrenamente pentru liga profesionistă de fotbal american), lucru pe care multe dintre noi îl înțelegem perfect atunci când ne lovește o problemă fix când partenerul e plecat cu muncă.

„Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente. Am stat la pat și m-am odihnit săptămâna aceasta. O să vă explic mai devreme sau mai târziu, dar vreau să le mulțumesc celor apropiați care m-au contactat, m-au întrebat ce fac, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toți.” – Simone Biles, gimnastă

Ce urmează pentru campioană

Sincer, imaginile cu buchetele de flori primite și cei doi câini ai săi care i-au ținut companie în perioada de recuperare ne amintesc că, dincolo de elementele tehnice revoluționare care îi poartă numele, Simone este doar o tânără care are nevoie de liniște și îngrijire. de simplu să fii mereu în lumina reflectoarelor și să livrezi performanță continuă.

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Momentan, afecțiunea specifică rămâne necunoscută, iar fanii așteaptă ca sportiva să prindă puteri pentru a povesti ce s-a întâmplat de fapt. Rămâne de urmărit când va decide campioana să ofere detaliile promise și cum va influența acest episod medical decizia ei privind participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.