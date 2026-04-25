Ilona Brezoianu, proaspătă mămică din noiembrie 2025, a rupt tăcerea pe un subiect extrem de personal și, nu de puține ori, controversat. Actrița a explicat de ce nu și-a alăptat băiețelul, născut pe 18 noiembrie, și a vorbit deschis despre cum a gestionat valul de critici venit din partea unora.

O problemă medicală a stat la bază

Întrebată de fanii de pe rețelele sociale despre experiența sa, actrița a răspuns fără ocolișuri. Decizia ei nu a fost un moft, ci a venit în urma unor complicații medicale apărute imediat după externare. Pe bune, lucrurile au stat destul de serios. „Nu am putut să-i dau deloc. Am făcut o variantă nasoală de furia laptelui imediat după ce m-am externat… Cu dureri și frisoane și am hotărât să opresc cu pastile”, a mărturisit Ilona Brezoianu.

Reacția la criticile primite

Dar cum rămâne cu gura lumii? Se pare că actrița are un scut bine pus la punct împotriva opiniilor nesolicitate, demonstrând o atitudine demnă de admirat. Ea a subliniat că decizia îi aparține în totalitate. „Având în vedere că e corpul meu, nu prea m-a interesat ce ar spune altcineva despre ce trebuie să fac eu…”, a transmis ea tranșant.

Recomandari Valentin Sanfira, mesaj tranșant după divorțul de Codruța Filip – nu mai vorbiți de mine

O lecție de încredere în sine.

Cum vedea rolul de mamă înainte să nască

Până la urmă, atitudinea ei nu e deloc surprinzătoare. Într-o declarație mai veche (făcută înainte de a naște), Ilona povestea că privește cu optimism noul capitol din viața sa, bazându-se pe un sistem de sprijin solid. Știa că va avea parte de ajutor și nu se temea de provocări. „E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine. O să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu”, declara actrița la acea vreme.