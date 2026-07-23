Pentru multe femei, partea care doare cel mai tare după o infidelitate nu este doar trădarea, ci și clipa în care adevărul este negat în față. Asta a descris și Ilinca Vandici, când a vorbit despre despărțirea de Ciprian Marica, relație care a durat doi ani și care s-a încheiat tocmai din cauza infidelității lui.

„Am încercat să port o discuție civilizată, fără crize și isterii, plecând de la întrebarea: «De ce ai făcut asta?» M-am ferit să par o nebună, așa cum bărbații au foarte ușor tendința să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-și masca vina. M-am simțit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negații, deci am fost și mințită, pe lângă faptul că am fost înșelată”, a spus Ilinca Vandici.

Declarația ei, făcută în 2019, a pus accentul mai puțin pe scandal și mai mult pe felul în care a ales să se poarte într-un moment în care multe femei se simt imediat împinse să se apere, să ridice tonul sau să demonstreze ceva. La ea, reacția a fost alta: o discuție calmă și o întrebare simplă. Aici e și miza care rămâne relevantă pentru orice cititoare care a trecut prin așa ceva: uneori, durerea vine dublu atunci când celălalt încearcă să te facă să te îndoiești de ce știi deja.

Adevărul despre implicarea Biancăi Drăgușanu și Adelinei Pestrițu

Potrivit Unica, Ilinca Vandici a aflat că a fost înșelată de Ciprian Marica cu Bianca Drăgușanu. Sursa nu clarifică exact cum a aflat și nici în ce context a avut loc confruntarea dintre ei, dar Ilinca a spus limpede că, atunci când a cerut explicații, a primit negații.

Tot ea a vorbit și despre un alt episod din aceeași perioadă, când Ciprian Marica i-a trimis mesaje Adelinei Pestrițu, mesaje care au ajuns publice după ce aceasta și-a pierdut telefonul.

„Știu că Ciprian i-a trimis niște mesaje Adelinei Pestrițu. Ea și-a pierdut telefonul și acele mesaje au ajuns în redacția unei reviste. Au fost și publicate. La două luni după aceea. Adelina e o fată cu foarte mult bun-simț, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a încercat, i-a trimis niște mesaje. Eu am înțeles exact cum au stat lucrurile și chiar am invitat-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat niciun fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice bărbat și-ar dori să le aibă.”

Aici se vede poate cel mai clar alegerea ei de atunci: nu a mutat vina pe celelalte femei. Despre Adelina Pestrițu a spus că nu i-a răspuns lui Ciprian Marica, iar despre Bianca Drăgușanu a vorbit în același registru, fără atacuri. Pentru multe femei, tocmai asta e partea greu de dus într-o astfel de poveste: să nu transforme furia în război cu altă femeie, când problema era, de fapt, în cuplu.

Relația lui Ciprian Marica după despărțire

În jurul lui Ciprian Marica au mai existat de-a lungul timpului și alte relații intens mediatizate, între ele cele cu Geanina Ilieș, Gina Pistol și Laura Teodoru. Relația cu Ilinca Vandici s-a încheiat după acei doi ani, iar din 2016 el este într-o relație cu Ioana Marcu, alături de care are doi copii, fără să fie căsătoriți.

Despre o reacție publică a lui Ciprian Marica la declarațiile Ilincăi Vandici din 2019 nu apare nicio precizare aici. În schimb, rămâne foarte clar felul în care ea și-a spus partea: fără să se certe cu celelalte femei implicate și fără să își ironizeze propria suferință.

Ulterior, Ilinca Vandici a invitat-o în emisiune pe Adelina Pestrițu.