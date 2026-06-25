O analiză recentă a cumpărăturilor din supermarketuri, făcută pe datele a peste 3 milioane de cumpărători, arată un lucru care probabil ți se pare foarte familiar: paracetamolul este cel mai cumpărat calmant pentru durerile menstruale, deși dovezile clinice indică mai clar ibuprofenul pentru acest tip de durere.

În practică, diferența vine din felul în care apare durerea. Crampele menstruale, numite și dismenoree, sunt legate de prostaglandine, substanțe asemănătoare hormonilor care provoacă contracții uterine puternice și reduc fluxul de sânge către uter. Ibuprofenul atacă exact acest mecanism, pentru că face parte din familia AINS, adică antiinflamatoare nesteroidiene. Paracetamolul lucrează altfel: reduce percepția durerii mai ales la nivelul creierului și al măduvei spinării, dar are efect antiinflamator slab. Pe scurt, unul merge mai aproape de cauză, celălalt mai ales de senzația de durere.

Pentru tine, miza este simplă: dacă lună de lună iei paracetamol și simți că doar „ia puțin din muchie”, nu e neapărat pentru că exagerezi durerea sau pentru că „așa e la menstruație”. S-ar putea ca medicamentul ales să nu fie cel mai potrivit pentru tipul acesta de crampe menstruale.

AINS au ieșit clar în față în studiile clinice

O revizuire majoră a 80 de studii, cu peste 5.800 de femei incluse, a arătat că AINS sunt substanțial mai eficiente decât paracetamolul pentru durerile menstruale. Asta nu înseamnă doar o diferență teoretică. Înseamnă ore în care poți funcționa mai bine, mai puține momente în care îți reorganizezi ziua după durere și, uneori, mai puține compromisuri la muncă sau acasă.

Iar vestea utilă este că nu totul se reduce la un singur comprimat. Pe lângă ibuprofen, în aceeași familie intră naproxenul, acidul mefenamic și aspirina. Datele disponibile arată că nu există diferențe convingătoare între diversele AINS nici la eficacitate, nici la rata efectelor adverse. Asta contează dacă ai încercat ibuprofen și nu te-a ajutat suficient: alt AINS ar putea merge mai bine pentru tine.

Acidul mefenamic are un detaliu în plus: poate reduce și sângerările abundente, dar este disponibil doar pe bază de rețetă. Aspirina este mai puțin recomandată în acest tablou, fiindcă subțiază sângele și are și riscul de sindrom Reye la persoanele sub 16 ani.

Momentul la care iei pastila schimbă mult rezultatul

Un detaliu pe care multe dintre noi îl aflăm târziu: AINS funcționează mai bine când sunt luate devreme în ciclu, nu abia când durerea a devenit greu de dus. Mai exact, ele au cele mai bune rezultate dacă sunt începute cu una-două zile înainte de începerea sângerării și sunt continuate în primele două zile de sângerare.

Dar dacă ciclul nu este foarte predictibil, ideea practică rămâne asta: nu aștepta ca durerea să atingă vârful. Pentru acest tip de crampe, timingul contează aproape la fel de mult ca alegerea medicamentului.

Conform Medicalxpress, durerile menstruale rămân surprinzător de slab tratate, deși afectează milioane de persoane în fiecare lună. Aici apare și explicația pentru decalajul dintre ce se cumpără și ce ajută mai bine: multe femei aleg ceva familiar, pe care îl au deja în casă, fără să li se explice clar că durerea menstruală răspunde mai bine la medicamente care reduc producția de prostaglandine.

Când ibuprofenul nu e o idee bună

Numai că ibuprofenul și celelalte AINS nu sunt pentru toată lumea. Sunt considerate sigure pentru majoritatea persoanelor atunci când sunt folosite pe termen scurt, însă pot irita stomacul, pot crește riscul de ulcer sau sângerări gastro-intestinale și pot afecta funcția rinichilor. La folosire pe termen lung, pot influența și sănătatea inimii.

Dacă ai astm, boală de rinichi, probleme cardiace sau antecedente de ulcer gastric, merită să discuți cu medicul înainte să le iei. La fel dacă urmezi tratament cu anticoagulante, unele antidepresive, medicamente pentru tensiune arterială sau steroizi, pentru că AINS pot interacționa cu ele.

Și mai e un lucru important: aproximativ 18% dintre persoanele cu dismenoree nu obțin suficientă ameliorare de la AINS. Dacă te regăsești aici, nu înseamnă că trebuie doar să reziști mai bine.

Ce alte opțiuni ai dacă durerea revine lunar

O variantă este bromura de hioscină, un antispasmodic care relaxează musculatura netedă din intestin și uter. Poate fi util pentru cine nu poate lua AINS sau ca ajutor suplimentar, deși, în general, este mai puțin eficient decât antiinflamatoarele nesteroidiene.

Și pilula contraceptivă orală combinată poate ajuta. Mecanismul este diferit: previne ovulația și subțiază mucoasa uterină, ceea ce reduce producția de prostaglandine. Rezultatul poate însemna menstruații mai ușoare și mai puțin dureroase. Dar există și efecte secundare posibile, de la greață și sensibilitatea sânilor până la pete de sânge și schimbări de dispoziție, așa că decizia are sens doar discutată cu medicul.

Două soluții simple care pot face diferența chiar din luna asta

Dar nu tot ajutorul vine din cutia cu medicamente. Căldura aplicată pe abdomen, fie că vorbim despre o sticlă cu apă caldă, fie despre un plasture termic, poate reduce crampele. Este una dintre cele mai la îndemână variante și, sincer, uneori exact asta face diferența între o zi suportabilă și una în care nu te poți concentra la nimic.

O altă opțiune este stimularea nervoasă electrică transcutanată, adică TENS, folosită la frecvență înaltă. Datele publicate o includ printre măsurile care pot ameliora crampele. Sursa nu precizează costuri sau disponibilitate locală, dar este o variantă de urmărit dacă durerea revine constant și vrei să reduci dependența de analgezice.

Dacă vrei un reper simplu pentru următoarea menstruație, acesta este: pentru crampele tipice, ibuprofenul sau alt AINS are o bază mai solidă decât paracetamolul, mai ales dacă este luat devreme. Iar dacă ai dureri foarte intense, nu răspunzi la AINS sau ai afecțiuni care îți limitează opțiunile, următorul pas util este o discuție cu medicul, nu încă o lună în care te descurci „cum poți”.