Vedeta Geordie Shore, Holly Hagan-Blyth, însărcinată cu al doilea copil, a anunțat că nu își va lua concediu de maternitate. Ba mai mult, va filma totul, inclusiv operația de cezariană, pentru a împărtăși experiența cu fanii săi, o decizie care continuă un stil de viață pe care îl are de 16 ani.

O naivitate costisitoare

La prima vedere, să lucrezi de acasă cu un bebeluș pare simplu. Însă realitatea este, nu de puține ori, complet diferită. Holly Hagan-Blyth, în vârstă de 33 de ani, recunoaște că a subestimat total provocarea. „Am fost destul de naivă la început, pentru că lucrez mult de acasă, așa că am crezut că va fi bine, că voi putea să lucrez în jurul copilului meu”, mărturisește ea.

Numai că planurile de acasă nu s-au potrivit cu cele din târg. „Nu mi-am dat seama că fiul meu va avea nevoie să mă uit direct în ochii lui pe parcursul primelor 16 luni din viața sa, așa că nu am putut face nimic”, explică vedeta.

Podcastul care le ajută pe ele mai mult

Acum, Holly și colega ei, DJ-ul Radio 1 Charlie Hedges (39 de ani), dezbat exact aceste provocări în podcastul lor, CBeebies Parenting Helpline. Aici, alături de invitați celebri și experți, discută deschis despre realitățile vieții de părinte. „E grozav să putem împărtăși experiențele noastre și dilemele reale ale vieții de părinte – simt că noi primim mai mult ajutor decât invitații”, observă Hagan-Blyth.

Iar Charlie Hedges, mamă a unei fetițe pe nume Summer-Rose, completează tabloul. „Suntem acolo doar pentru a oferi un pic de echilibru și, sperăm, pentru a-i face pe oameni să se simtă confortabil. Am vorbit despre parenting și doliu, imaginea corporală, stimularea imaginației, parentingul cu copii neurodivergenți, parentingul queer. Am acoperit o mulțime de subiecte uimitoare și simțim că am devenit părinți mai buni în urma acestui lucru.”

Ambele au învățat că nu există o rețetă universală. „Am învățat că nu există o modalitate corectă sau greșită de a face anumite lucruri – copilul tău va fi întotdeauna atât de diferit de al altcuiva”, spune Holly. Ea a aplicat sfaturile din podcast pentru a-l învăța pe fiul ei, Alpha-Jax, la oliță. „Am luat toate sfaturile și le-am aplicat, iar el a învățat să folosească olița în câteva săptămâni, așa că a fost foarte benefic.”

Sfaturi, instinct și comparații

V-ați gândit vreodată cât de greu e să îți asculți instinctul de mamă la primul copil? Charlie Hedges subliniază exact această dificultate. „Îmi amintesc că mama mi-a spus de la început, doar să am încredere în instinctul meu. Dar, ca proaspăt părinte, e mai ușor de zis decât de făcut. Vrei să te asiguri că faci totul corect.”

Pe de altă parte, Holly avertizează asupra sfaturilor primite de la toată lumea. „Am învățat să iau fiecare sfat cu un praf de sare, pentru că copilul tău va fi atât de diferit de alt copil, iar experiența unei persoane nu o reflectă pe a ta.” Ea povestește cum fiul ei a fost un bebeluș „foarte, foarte plângăcios” de la patru la 16 luni. „Tot ce făcea era să se plângă și nimic nu-l făcea fericit, în timp ce copiii prietenilor mei de aceeași vârstă se distrau de minune. Simțeam că am o experiență complet diferită.”

E drept că fiecare etapă vine cu provocările ei. „Am trecut printr-o etapă dificilă diferită. Trebuie doar să înveți să nu compari.”

Fără concediu maternal și fără vinovăție

Revenind la decizia de a nu lua pauză, Holly este categorică și explică de ce va continua să muncească imediat după naștere. „Nu mi-am luat concediu de maternitate când s-a născut fiul meu și nu o voi face nici de data aceasta. Voi continua să lucrez pe tot parcursul, dar sunt norocoasă să pot face asta – deși, în același timp, puțin timp liber ar fi minunat.”

Dar, până la urmă, e un stil de viață asumat. „La sfârșitul zilei, aceasta este viața pe care am ales-o. Voi filma cu o zi înainte de cezariană, în timpul operației, a doua zi și probabil și săptămâna următoare”, dezvăluie ea. Motivul? „Îmi place să pot revedea acele amintiri. Aceasta este viața pe care am trăit-o timp de 16 ani (de la debutul în televiziune) și mi s-ar părea ciudat să nu surprind acele momente.”

Și cum rămâne cu celebra vinovăție a mamei? Charlie Hedges are o perspectivă fermă. „Când m-am întors la muncă după ce am născut-o pe fiica mea, am vorbit despre faptul că nu-mi voi permite niciodată să simt vinovăția mamei, pentru că pur și simplu nu cred că ar trebui să existe așa ceva. În cele din urmă, cu toții muncim din greu, indiferent cum arată munca pentru tine – muncești din greu pentru a-i oferi copilului tău. Așa că pur și simplu nu cred că vinovăția mamei, sau a părintelui, ar trebui să existe, și încerc mereu să țin asta în minte.”