Google a clarificat modul în care utilizează cookie-urile și datele utilizatorilor pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a dezvolta unele noi. Compania măsoară, si, implicarea audienței și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt folosite platformele sale și, clar, pentru a le îmbunătăți calitatea.

Ce se întâmplă dacă accepți tot

Atunci când un utilizator alege opțiunea „Acceptă tot”, Google va folosi cookie-urile și datele pentru a „dezvolta și îmbunătăți servicii noi”. navigarea ta contribuie direct la viitoarele produse Google. Dar nu e doar atât.

Compania menționează explicit și publicitatea. Datele sunt folosite pentru a „livra și măsura eficiența reclamelor” și pentru a „afișa conținut personalizat, în funcție de setările tale”. V-ați întrebat vreodată de ce vedeți reclame la pantofi după ce ați căutat o singură dată o pereche? Ei bine, iată răspunsul.

Mai mult, se pot afișa și „anunțuri personalizate, în funcție de setările tale”, care pot include „rezultate mai relevante, recomandări și reclame personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”.

Opțiunea de a refuza tot

Lucrurile stau puțin diferit dacă un utilizator alege să respingă colectarea datelor. E drept că gigantul tehnologic promite că, în acest caz, nu va folosi cookie-uri pentru aceste scopuri suplimentare.

Numai că publicitatea și conținutul nu dispar complet. Cum vine asta?

Google explică faptul că și conținutul nepersonalizat este influențat de anumiți factori. Printre aceștia se numără „conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația dvs.”. Iar reclamele nepersonalizate sunt, la rândul lor, influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”. Pe bune, deci tot ești profilat, dar mai… generic.

Confidențialitate și control

Dincolo de opțiunile inițiale de acceptare sau refuz, utilizatorii au la dispoziție și alte instrumente. Documentul menționează că se pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea „informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate”.

Si, pentru cei care vor să revină asupra deciziei sau să verifice setările, Google amintește că pot vizita oricând adresa g.co/privacytools.

Compania subliniază și o adaptare specifică pentru minori (un detaliu important pentru părinți), menționând că „folosim, si, cookie-uri și date pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă este relevant”.