Faimosul ruj „Almost Lipstick” Black Honey de la Clinique, lansat inițial în 1971 și readus în atenție de TikTok, are acum o completare. Brandul a lansat trei creioane de buze Quickliner concepute special pentru a se potrivi cu nuanțele gamei: black honey, pink honey și nude honey. Produsele costă 20 de lire sterline fiecare (aproximativ 115 lei).

Ce aduc nou creioanele Quickliner

Acestea fac parte din gama Quickliner existentă a brandului și vin într-un ambalaj practic, retractabil. Asta înseamnă că nu mai este nevoie de ascuțitoare. Dar cum se comportă, pe bune, aceste noi produse? Am vrut să vedem dacă aduc un plus real sau dacă rujul original funcționează mai bine de unul singur.

Formula este cremoasă și se potrivește cu majoritatea rujurilor din gama „Almost”.

Black Honey: transformare de la zi la noapte

Având în vedere că rujul Black Honey este renumit pentru transparența sa, creionul contur este surprinzător de pigmentat. O apăsare mai puternică rezultă într-o culoare mai intensă, în timp ce o mână mai ușoară oferă un finisaj translucid. Iar formula cremoasă face aplicarea rapidă și ideală pentru retușuri pe fugă.

Cert e că acest creion schimbă complet finisajul rujului. Folosite împreună, cele două formule creează o nuanță bogată, de fructe de pădure, care „cumva menține un aspect natural, emanând în același timp un farmec parizian. Și cine nu-și dorește asta?”

Singurul minus ar fi că nu are o rezistență foarte mare, așa că o pudră translucidă de fixare ar putea ajuta.

Nude și Pink Honey: subtilitate și definire

În combinație cu rujul original Black Honey, creionul Nude Honey a oferit un finisaj mai cald, similar cu cel al rujului Nude Honey. Așa că, dacă erai nehotărâtă în privința achiziționării rujului nude (și îl ai deja pe cel Black Honey), vei economisi 5 lire sterline cumpărând doar creionul. Datorită culorii sale lemnoase și naturale, este o alegere excelentă pentru conturarea peste linia buzelor. Rezultatul este „un botic mai plin, care nu arată ca un eșec”.

Si creionul Pink Honey are rolul său bine definit. Este „cea mai bună alegere pentru cele care abia încep să poarte creion de buze – nuanța este extrem de permisivă.” Poate fi purtat și singur, cu un balsam transparent. Nuanța sa subtilă, trandafirie, „face buzele să arate de parcă tocmai ai fi intrat de afară, din frig.” E drept că este o variantă foarte discretă, dar tot face „o treabă bună la finisarea aplicării rujului.”

Verdictul: merită investiția?

Pentru fanele adevărate ale trio-ului „Almost Lipstick” de la Clinique, răspunsul este da. Aceste creioane nu sunt genul pe care le poți întinde pentru un aspect mai neglijent, pentru că se vor șterge. Numai că, până la urmă, frumusețea colecției Black Honey stă în faptul că toate formulele sunt permisive.

Nu trebuie să fii precisă.

Pur și simplu „poți să-l aplici și să pleci.” Iar finish-ul este „destul de natural de la bun început, aproape ca și cum tocmai ai fi fost sărutată.”