Google a publicat o nouă politică privind modul în care folosește datele și cookie-urile utilizatorilor, clarificând scopurile pentru care colectează informații. Compania susține că aceste date sunt folosite pentru a „livra și menține serviciile Google”, dar și pentru a „urmări întreruperile și a proteja împotriva spamului, fraudei și abuzurilor”. fiecare click al tău contează.

Ce face Google cu datele tale?

Compania detaliază o listă de motive pentru care colectează informații. E drept că unele par de bun simț, precum menținerea serviciilor funcționale. Altele, însă, merg direct în zona de business. Google declară că folosește datele pentru a „măsura interacțiunea cu publicul și statisticile site-ului pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile noastre și pentru a îmbunătăți calitatea acestora”.

Și, fireste, pentru publicitate. Compania afirmă că, dacă utilizatorul acceptă, va folosi datele și pentru a „dezvolta și îmbunătăți servicii noi”, dar și pentru a „livra și măsura eficiența reclamelor”.

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă, de fapt, când dați click pe „Accept”?

Personalizare sau nu, asta-i întrebarea

Aici lucrurile devin interesante. Google explică diferența dintre conținutul personalizat și cel nepersonalizat. Cel nepersonalizat, spun ei, „este influențat de lucruri precum conținutul pe care îl vizualizați în prezent, activitatea din sesiunea de Căutare activă și locația dvs.”. Reclamele nepersonalizate sunt și ele influențate de „conținutul pe care îl vizualizați în prezent și de locația dvs. generală”.

Dar dacă accepți totul, se schimbă regulile jocului. Conținutul și reclamele personalizate „pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și reclame personalizate bazate pe activitatea anterioară din acest browser, cum ar fi căutările anterioare pe Google”. Pe bune, tot istoricul tău devine un produs.

Opțiunile pe masă

Utilizatorii au în față trei butoane clare. Prima opțiune este „Acceptă tot”, care dă undă verde companiei să folosească datele pentru toate scopurile menționate, inclusiv pentru dezvoltarea de noi servicii și personalizarea reclamelor.

A doua cale este „Respinge tot”.

În acest caz, Google precizează clar: „nu vom folosi cookie-uri în aceste scopuri suplimentare”. O a treia variantă, „Mai multe opțiuni”, permite utilizatorilor să vadă informații suplimentare și să gestioneze setările de confidențialitate în detaliu. Compania menționează că se folosesc cookie-uri și date și pentru „a adapta experiența pentru a fi adecvată vârstei, dacă este relevant”.

Iar pentru cei care vor control total, Google amintește că pot vizita oricând pagina g.co/privacytools.