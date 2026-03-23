Google a detaliat modul în care utilizează cookie-urile și datele colectate de la utilizatori pentru a-și rula serviciile. Compania susține că scopurile principale sunt livrarea și întreținerea platformelor, dar și protecția activă împotriva spam-ului, a fraudelor și a altor abuzuri online.

Servicii, securitate și statistici

În primul rând, datele sunt folosite pentru a livra și menține funcționalitatea serviciilor Google. Aici intră și un aspect esențial, anume urmărirea întreruperilor de funcționare și protecția împotriva tentativelor de fraudă sau a conținutului abuziv.

Pe lângă asta, compania măsoară interacțiunea audienței și analizează statistici despre site-uri pentru a înțelege cum sunt folosite serviciile sale. Scopul declarat este îmbunătățirea calității acestora.

Publicitate și personalizare

Iar dacă utilizatorii aleg opțiunea „Accept all”, Google va folosi cookie-urile și datele și pentru scopuri suplimentare. Printre acestea se numără dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii, livrarea și măsurarea eficienței reclamelor, dar și afișarea de conținut personalizat (în funcție de setările fiecăruia).

Tot în acest scenariu, sunt afișate și reclame personalizate, adaptate pe baza activității anterioare din browser, cum ar fi căutările efectuate pe Google.

Dar ce se întâmplă la refuz?

V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă, pe bune, dacă alegeți „Reject all”? Ei bine, compania precizează că nu va folosi cookie-urile pentru scopurile suplimentare menționate mai sus.

Conținutul rămas nepersonalizat este influențat de factori precum conținutul vizualizat în acel moment, activitatea din sesiunea de căutare activă și locația generală a utilizatorului.

Publicitatea va fi și ea nepersonalizată.

Utilizatorii pot vedea informații suplimentare și pot gestiona setările de confidențialitate vizitând oricând adresa g.co/privacytools.