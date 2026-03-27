Gheorghe Hagi a fost primit ca un adevărat rege la Istanbul, înaintea meciului Turcia-România de joi seară. În timp ce securitatea draconiană pentru președintele Erdogan paraliza complet zona stadionului Beșiktaș, fostul fotbalist a trecut fără nicio problemă printre forțele de ordine, care i-au făcut loc imediat.

Haos total în jurul stadionului

Pe 26 martie 2026, atmosfera din jurul arenei Beșiktaș era de-a dreptul electrizantă. Străzile erau blocate complet. Zona devenise un furnicar de polițiști și agenți în civil, iar suporterii se chinuiau să ajungă la porțile de acces. Motivul? Vizita președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Un jurnalist turc a descris perfect situația: „Agenții lui Erdogan controlează absolut tot ce mișcă, nimeni nu face nimic fără acordul lor. E securitatea prezidențială la cel mai înalt grad”.

„Regele” își face apariția

Iar în acest context tensionat, un singur om a părut să aibă imunitate totală. Alături de colegii săi din Generația de Aur și de familiile acestora, Gică Hagi a parcurs pe jos drumul de la Swiss Hotel Bosphorus până la stadion, însoțit de polițiști și înconjurat de o mulțime de fani turci. V-ați fi gândit că e posibil așa ceva?

Când au ajuns aproape de stadion, barierele impuse de forțele de ordine au fost deschise special pentru ei. Hagi a fost întâmpinat cu urale și aplauze, ca un erou local.

„Hagi, I love you!”

Dar adevăratul spectacol a fost reacția fanilor. „Hagi, I love you!” se auzea din toate părțile. Suporterii turci, de toate vârstele, îl strigau pe fostul lider al lui Galatasaray, cerând selfie-uri și autografe. E drept că Hagi e o legendă acolo, dar chiar și fanii lui Beșiktaș, rivalii de moarte ai Galatei, nu s-au putut abține să nu-l omagieze pe marele fotbalist. Scandările „Hagi, Hagi, Hagi” și „Hagi, Galatasaray” au umplut pur și simplu aerul.

Respectul depășește orice rivalitate.

Nu toți au avut același noroc

Numai că, nu-i chiar așa pentru toată lumea. În timp ce Hagi era condus spre intrarea VIP, alți reprezentanți ai fotbalului românesc au avut parte de o experiență complet diferită. Ilie Dumitrescu și Vlad Munteanu, reprezentanți ai Federației Române de Fotbal (FRF), au fost nevoiți să se alăture fanilor de rând și să intre prin porțile destinate publicului general, fiind refuzați la intrările oficialilor.

„Nu am mai văzut în viața mea o asemenea nebunie”, a declarat Vlad Munteanu, vizibil șocat de situație.

După ce Hagi și camarazii săi au trecut de controale și au intrat în stadion, haosul din jur a început să se calmeze. Președintele Erdogan, liderul Turciei din 2003, și-a ocupat locul în tribuna oficială, iar măsurile de securitate s-au relaxat treptat, permițând și celorlalți spectatori să intre în tribune fără alte incidente majore.