Gențile cu lanț au revenit în colecțiile din 2026, arată o selecție Vogue care urmărește modelele prezentate de casele de modă. Pentru cine caută o geantă de zi, lanțul nu este doar un detaliu de modă: greutatea lui, felul în care apasă pe umăr și posibilitatea de a schimba cureaua pot hotărî cât de comod este modelul.

Chloé, Ferragamo și Valentino au readus acest tip de geantă în colecțiile de primăvară-vară 2026. În cele de toamnă-iarnă 2026, Chanel, Dior și Gabriela Hearst au folosit alte forme, materiale și mânere metalice. Lanțul nu mai apare numai pe genți mici de seară, ci și pe modele purtate pe umăr sau de-a curmezișul.

Cât costă trei genți cu lanț găsite în România

La verificarea ofertelor din 23 noiembrie 2026, două dintre cele trei modele comparate erau disponibile. Prețurile sunt cele afișate atunci de magazine, nu tarife valabile în toate magazinele sau la o dată viitoare.

WITTCHEN, geantă roz cu lanț: 165 lei, disponibilă. Magazinul o descrie ca spațioasă și potrivită pentru cumpărăturile de zi cu zi.

Zevo Mia, geantă neagră cu strasuri: 139,90 lei, în stoc. Este prezentată ca geantă de seară de tip plic, nu ca model pentru lucrurile purtate zilnic.

Tuscany Leather, geantă nude din piele, la Karine: 842 lei, dar indisponibilă la verificare. Pagina nu o prezintă anume ca geantă de zi sau de seară.

Diferența dintre primele două nu este doar de preț. Modelul WITTCHEN este descris pentru folosire zilnică, în timp ce Mia este un plic de seară; alegerea după suma mai mică ar însemna compararea unor genți făcute pentru nevoi diferite.

Cât cântăresc și ce poate apăsa pe umăr

Greutățile trecute de magazine sunt pentru gențile goale: 0,45 kg la WITTCHEN, 0,2 kg la Zevo Mia și 0,50 kg la Tuscany Leather. Lucrurile puse înăuntru adaugă greutate, iar un lanț care stă bine pe umăr când geanta este goală poate apăsa altfel după umplere.

Descrierile modelelor WITTCHEN și Zevo Mia nu menționează o piesă care să protejeze umărul de lanț. Nici la Tuscany Leather nu este indicată o asemenea piesă. Săculețul de protecție inclus cu acest model este pentru păstrarea genții, nu pentru purtarea ei pe umăr.

Care curea poate fi reglată sau schimbată

La WITTCHEN, lanțul este detașabil, iar cureaua de umăr este reglabilă, cu lungimea între 103 și 123 cm. Magazinul indică și purtarea de-a curmezișul. Pagina modelului Zevo Mia trece un lanț de 120 cm, dar nu spune că lungimea poate fi reglată ori că lanțul poate fi înlocuit.

Tuscany Leather are un lanț scurt, de cel mult 22 cm, și o curea separată din piele, reglabilă și detașabilă, cu lungimea între 100 și 113 cm. Această combinație oferă două feluri de purtare, însă modelul nu putea fi comandat de pe pagina verificată la 23 noiembrie.

Ce verifici înainte să cumperi o geantă cu lanț