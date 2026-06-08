Frankie Grande, fratele mai mare al celebrei Ariana Grande, a furat absolut toate privirile la cea de-a 79-a ediție a Premiilor Tony. Într-o ținută albă cu influențe nautice, actorul în vârstă de 43 de ani a demonstrat pe covorul roșu că moda nu ține cont de tipare rigide.

https://tiktok.com/@nataliexcoo/video/7648828351519493378

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https://tiktok.com/@frankiejgrande/video/7639487540080282893

Te-ai gândit vreodată de câte ori am renunțat noi, femeile, la o haină care ne plăcea la nebunie doar pentru că ne temeam de ce vor spune ceilalți? Ei bine, atitudinea lui Frankie este exact acea doză de curaj de care avem nevoie când ne uităm în oglindă. Să porți un top scurt la un eveniment de gală și să radiezi de fericire, ignorând complet gurile rele, este o adevărată lecție de încredere în propriul corp.

Lecția de stil și curaj sub lumina reflectoarelor

Actorul din „Titanique” a ales un sacou scurt, tip crop top, care i-a pus în valoare trupul lucrat la sală. A asortat piesa cu niște pantaloni evazați cu talie înaltă, crăpături laterale și cizme albe cu toc. Și ca să fie treaba completă, a adăugat coliere suprapuse pe pieptul gol și un machiaj sclipitor pentru ochi.

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Iar reacțiile nu au întârziat să apară. Într-un clip care a devenit rapid viral pe internet, Frankie zâmbește larg și pozează plin de energie. Așa cum a relatat Theblast într-un material recent, entuziasmul lui a fost de-a dreptul contagios, transformând fiecare bliț într-un moment de spectacol.

Clar internetul s-a împărțit imediat în două tabere, așa cum se întâmplă mereu când cineva iese din tipare.

„A luat câteva kilograme și arată mai sănătos.” – Utilizator online, comentariu

Un alt fan a punctat exact ceea ce contează cu adevărat când vine vorba de prezența lui publică.

„Frankie este mereu vesel, fericit și entuziasmat indiferent de situație. Știu doar că trebuie să aibă cea mai bună energie în preajmă.” – Fan pe rețelele sociale

Dar au existat și critici destul de dure. Unii l-au numit „insuportabil”, în timp ce alții l-au acuzat că se folosește de faima surorii sale pentru a avea acces la evenimente exclusiviste. Sincer? El pare mult prea sigur pe sine ca să lase aceste răutăți să îl afecteze.

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O vară plină de apariții ieșite din comun

Dacă îi urmărești stilul, știi deja că nu este prima dată când face alegeri vestimentare extrem de îndrăznețe. La Premiile Drama League din 15 mai, a purtat un top similar, stând mândru la poze alături de actori consacrați precum Daniel Radcliffe.

Apoi, pe 19 mai, a apărut într-un pictorial pentru revista Paper, fotografiat de Stefano Ortega. Acolo și-a etalat brațele tonifiate într-un tricou galben scurt, lăsând la vedere banda lenjeriei intime. Fanii au fost uimiți de transformarea sa fizică, unul dintre ei întrebând direct: „Cine naiba e ăsta?”. Ba chiar a postat și un clip de culise pe TikTok în care apare doar într-un tanga negru, stârnind un val uriaș de comentarii.

Cu ce ținute ne va mai surprinde la următoarele evenimente mondene din acest sezon. Până atunci, data viitoare când ezitați să purtați rochia aia decupată din dulap pentru că vi se pare prea mult, amintiți-vă de energia lui Frankie și purtați-o pur și simplu.